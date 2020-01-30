«Зубы выпадают, если язык за ними не держится»: история с избиением фитнес-модели взорвала соцсети

Одни люди поддерживают Екатерину Мартюшову, другие встали на сторону мужчины-боксёра Фото: Екатерина Мартюшова

Инцидент с участием боксёра и фитнес-модели в центре Ярославля не оставил равнодушными сотни людей. В социальных сетях написано уже несколько тысяч комментариев. Обсуждают скандальную историю уже не только ярославцы.

Пользователи интернета разделились на разные лагеря — от тех, кто считает, что мужчина, поднявший руку на девушку, должен понести наказание, до тех, которые уверены, что фитнес-модель сама виновата в случившемся, ещё и легко отделалась.

— Никакие слова, ребят, не являются причиной для того, чтобы поднимать руку на другого человека, — уверена Анастасия Вахрушева. — Слова решаются словами.



— Конечно, что лещей надавал, тут он не прав, — отчасти соглашается Оксана Тюшева. — Мог бы поговорить, но, опять же, никто не знает ситуацию, может, не раз уже было сказано ей. Порой бывают такие девушки, что реально выпрашивают.

— Обычно зубы выпадают, если за ними язык не держится, — полагает Александр Устинов.



Инцидент попал на камеру видеонаблюдения Видео: Екатерина Мартюшова / Instagram.com

В этой истории внезапно появился и ещё один герой — парень-кальянщик, который попал на видеозапись вместе с основными участниками инцидента. Одни его ругают и даже обзывают, другие поддерживают.

— Парень рядом даже не заступился, — Оксана Бухмарева. — Даже не знаю, как поприличнее называть таких «котиков».

— А почему, собственно говоря, люди должны рисковать своей жизнью из-за двух ругающихся между собой молодых людей? — задаётся вопросом Мария Иванова. — Завтра они помирятся, а заступник будет в гробу лежать с пробитой головой. Тем более очевидно было, что он не просто так мимо проходил — они были знакомы, она оскорбляла его, у них было все взаимно, выяснение отношений. Тут был конфликт между ними, и кроме полиции никто и не должен был лезть и заступаться.



— Ситуация мерзкая, но от кальянщика мало что зависело, — считает Ксения Родионова. — Вариант сломанного носа или выбитого зуба из-за незнакомой женщины ему явно был не нужен, как и всем вам. Особенно когда противник боксёр.

— Все, кто тут сидит и обсуждает кальянщика, поступили бы точно так же, как он, — уверена Оксана Тюшева. — Он сделал то, что положено, — попытался остановить. Девушка так же могла спокойно встать и тем самым хотя бы сократить количество лещей (ну это правда не удары, от которых зубы теряют), но она этого не сделала.

