«Зубы выпадают, если язык за ними не держится»: история с избиением фитнес-модели взорвала соцсети

Инцидент с участием боксёра и фитнес-модели в центре Ярославля не оставил равнодушными сотни людей. В социальных сетях написано уже несколько тысяч комментариев. Обсуждают скандальную историю уже не только ярославцы.
Пользователи интернета разделились на разные лагеря — от тех, кто считает, что мужчина, поднявший руку на девушку, должен понести наказание, до тех, которые уверены, что фитнес-модель сама виновата в случившемся, ещё и легко отделалась.
— Никакие слова, ребят, не являются причиной для того, чтобы поднимать руку на другого человека, — уверена Анастасия Вахрушева. — Слова решаются словами.
— Конечно, что лещей надавал, тут он не прав, — отчасти соглашается Оксана Тюшева. — Мог бы поговорить, но, опять же, никто не знает ситуацию, может, не раз уже было сказано ей. Порой бывают такие девушки, что реально выпрашивают.
— Обычно зубы выпадают, если за ними язык не держится, — полагает Александр Устинов.
В этой истории внезапно появился и ещё один герой — парень-кальянщик, который попал на видеозапись вместе с основными участниками инцидента. Одни его ругают и даже обзывают, другие поддерживают.
— Парень рядом даже не заступился, — Оксана Бухмарева. — Даже не знаю, как поприличнее называть таких «котиков».
— А почему, собственно говоря, люди должны рисковать своей жизнью из-за двух ругающихся между собой молодых людей? — задаётся вопросом Мария Иванова. — Завтра они помирятся, а заступник будет в гробу лежать с пробитой головой. Тем более очевидно было, что он не просто так мимо проходил — они были знакомы, она оскорбляла его, у них было все взаимно, выяснение отношений. Тут был конфликт между ними, и кроме полиции никто и не должен был лезть и заступаться.
— Ситуация мерзкая, но от кальянщика мало что зависело, — считает Ксения Родионова. — Вариант сломанного носа или выбитого зуба из-за незнакомой женщины ему явно был не нужен, как и всем вам. Особенно когда противник боксёр.
— Все, кто тут сидит и обсуждает кальянщика, поступили бы точно так же, как он, — уверена Оксана Тюшева. — Он сделал то, что положено, — попытался остановить. Девушка так же могла спокойно встать и тем самым хотя бы сократить количество лещей (ну это правда не удары, от которых зубы теряют), но она этого не сделала.
Вся эта история всплыла после того, как избитая девушка сама выложила в интернет видео инцидента. На кадрах видно, как к ней подошел мужчина и стал бить её по лицу и голове. Девушка уверяет, что она пострадала из-за того, что отказала своему знакомому в близости. Но в кальянной рассказывают совсем другую историю. Во всей этой истории не хватает только одного — версии мужчины, напавшего на девушку. Мы призываем его озвучить свою позицию. Свяжитесь с редакцией: