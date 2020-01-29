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Судебное разбирательство о продаже должности губернатора Ярославской области отложили в пятый раз

Бывший замглавы МЧС взял за «трудоустройство» на высокую должность 60 миллионов рублей

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На скамье подсудимых —&nbsp;бывший первый замглавы МЧС России Сергей Шляков и трое его подельников

На скамье подсудимых — бывший первый замглавы МЧС России Сергей Шляков и трое его подельников

Сегодня в Хамовническом суде Москвы должно было пройти заседание по делу о незаконной продаже должности губернатора Ярославской области. Главный фигурант дела — бывший первый замглавы МЧС России, генерал-полковник Сергей Шляков. Вместе с ним по делу проходят ещё трое — Юрий Кузнецов, Александр Казарцев и Сергей Онищенко.

— Заседание было отложено до 14 февраля, — сообщили в Хамовническом суде Москвы. — По причине неявки одного из подсудимых — Юрия Кузнецова.

Известно, что заседание по этому делу откладывается уже в пятый раз. Это происходит не только из-за неявки подсудимого, ранее в суд не являлись защитник и потерпевший. Были и другие причины.

Дело в суде начали рассматривать в октябре прошлого года. Ранее также три раза откладывали предварительные слушания.

Подсудимых обвиняют в том, что они мошенническим путём вытянули больше 60 миллионов рублей у бывшего члена Совета Федерации Юрия Удалова, до этого занимавшего должность заместителя губернатора Ярославской области. По версии следствия, обвиняемые взяли у потерпевшего деньги, как оплату за трудоустройство на должность губернатора Ярославской области, которое к тому времени уже занимал Дмитрий Миронов, хоть и с приставкой «врио».

Юрий Удалов — заместитель губернатора Ярославской области в 2008–2011 годах, член Совета Федерации Федерального собрания РФ от Ярославской области с 2011 по 2012 годы. 6 июня 2011 года губернатор Ярославской области Сергей Вахруков подписал указ о назначении Удалова представителем в Совете Федерации Федерального собрания РФ от правительства Ярославской области. В Совете Федерации Удалов был членом Комитетов по обороне и безопасности; по экономической политике, предпринимательству и собственности; членом Комиссии по естественным монополиям. Его полномочия были прекращены 1 декабря 2012 года при новом губернаторе Ярославской области Сергее Ястребове.

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КОММЕНТАРИИ (11)

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29 янв 2020 в 19:32

Василий: (читает письмо) И что делать с помещиками?
Ленин: Выгонять! Пусть выгоняют всех.
Василий: А вот он дальше пишет: «Хотели их гнать, а потом решили и всех поубивали».
Ленин: Ага. Ну что же, очень толковое письмо.

Гость
29 янв 2020 в 19:18

цырк шопитто

ваш господин
29 янв 2020 в 19:06

сторож тела значит большую сумму предложил😁