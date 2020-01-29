Судебное разбирательство о продаже должности губернатора Ярославской области отложили в пятый раз

Сегодня в Хамовническом суде Москвы должно было пройти заседание по делу о незаконной продаже должности губернатора Ярославской области. Главный фигурант дела — бывший первый замглавы МЧС России, генерал-полковник Сергей Шляков. Вместе с ним по делу проходят ещё трое — Юрий Кузнецов, Александр Казарцев и Сергей Онищенко.
— Заседание было отложено до 14 февраля, — сообщили в Хамовническом суде Москвы. — По причине неявки одного из подсудимых — Юрия Кузнецова.
Известно, что заседание по этому делу откладывается уже в пятый раз. Это происходит не только из-за неявки подсудимого, ранее в суд не являлись защитник и потерпевший. Были и другие причины.
Дело в суде начали рассматривать в октябре прошлого года. Ранее также три раза откладывали предварительные слушания.
Подсудимых обвиняют в том, что они мошенническим путём вытянули больше 60 миллионов рублей у бывшего члена Совета Федерации Юрия Удалова, до этого занимавшего должность заместителя губернатора Ярославской области. По версии следствия, обвиняемые взяли у потерпевшего деньги, как оплату за трудоустройство на должность губернатора Ярославской области, которое к тому времени уже занимал Дмитрий Миронов, хоть и с приставкой «врио».
Юрий Удалов — заместитель губернатора Ярославской области в 2008–2011 годах, член Совета Федерации Федерального собрания РФ от Ярославской области с 2011 по 2012 годы. 6 июня 2011 года губернатор Ярославской области Сергей Вахруков подписал указ о назначении Удалова представителем в Совете Федерации Федерального собрания РФ от правительства Ярославской области. В Совете Федерации Удалов был членом Комитетов по обороне и безопасности; по экономической политике, предпринимательству и собственности; членом Комиссии по естественным монополиям. Его полномочия были прекращены 1 декабря 2012 года при новом губернаторе Ярославской области Сергее Ястребове.