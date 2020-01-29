Судебное разбирательство о продаже должности губернатора Ярославской области отложили в пятый раз

На скамье подсудимых — бывший первый замглавы МЧС России Сергей Шляков и трое его подельников

Сегодня в Хамовническом суде Москвы должно было пройти заседание по делу о незаконной продаже должности губернатора Ярославской области. Главный фигурант дела — бывший первый замглавы МЧС России, генерал-полковник Сергей Шляков. Вместе с ним по делу проходят ещё трое — Юрий Кузнецов, Александр Казарцев и Сергей Онищенко.



— Заседание было отложено до 14 февраля, — сообщили в Хамовническом суде Москвы. — По причине неявки одного из подсудимых — Юрия Кузнецова.



Известно, что заседание по этому делу откладывается уже в пятый раз. Это происходит не только из-за неявки подсудимого, ранее в суд не являлись защитник и потерпевший. Были и другие причины.

