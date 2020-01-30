«Неужели я не сплю»: инженер-строитель из Ярославля выиграл в лотерею 1 000 000 рублей

Алексей Морозов купил счастливый лотерейный билет в супермаркете, куда пришёл с семьёй за продуктами

Инженер-строитель из Ярославля Алексей Морозов выиграл в лотерею 1 000 000 рублей. Ему повезло в 1316-м тираже «Русского лото».



Билет он купил ещё накануне Нового года. Тогда мужчина вместе с супругой и дочерью зашли в супермаркет за покупками. И когда Морозовы были у кассы, они купили ещё и несколько лотерейных билетов.



— В момент выбора подумали, почему бы и нет! Праздник ведь, а вдруг повезет, — вспоминает мужчина. — Взяли их наобум.



Ярославец смотрел передачу, но пропустил несколько чисел. О результатах тиража он узнал, когда проверил билет вечером на сайте.

