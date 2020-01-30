30 января четверг
СЕЙЧАС -3°С
usd 62.39
eur 68.68
СЕЙЧАС -3°С
usd 62.39
eur 68.68

Все новости

Все новости
Город

«Неужели я не сплю»: инженер-строитель из Ярославля выиграл в лотерею 1 000 000 рублей

Победитель рассказал, как выбирал счастливый билет

1 707
7 Обсудить

Поделиться

Алексей Морозов купил счастливый лотерейный билет в супермаркете, куда пришёл с семьёй за продуктами

Алексей Морозов купил счастливый лотерейный билет в супермаркете, куда пришёл с семьёй за продуктами

Инженер-строитель из Ярославля Алексей Морозов выиграл в лотерею 1 000 000 рублей. Ему повезло в 1316-м тираже «Русского лото».

Билет он купил ещё накануне Нового года. Тогда мужчина вместе с супругой и дочерью зашли в супермаркет за покупками. И когда Морозовы были у кассы, они купили ещё и несколько лотерейных билетов.

— В момент выбора подумали, почему бы и нет! Праздник ведь, а вдруг повезет, — вспоминает мужчина. — Взяли их наобум.

Ярославец смотрел передачу, но пропустил несколько чисел. О результатах тиража он узнал, когда проверил билет вечером на сайте.

— Мне до сих пор не верится в победу. Неужели я не сплю, — улыбается Алексей. — Новогоднее чудо, не иначе!

Как распорядиться выигрышем, любимец фортуны еще не решил, будет советоваться с семьей.

Ещё большую сумму выиграл другой ярославец. Он, кстати, сообщил счастливую комбинацию цифр.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

лотереяденьги
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (7)

Гость
30 янв 2020 в 08:26

Опять реклама армянских лотерей для простаков.Во-первых на руки дядя получит 870 т.рублей-его ещё родное государство пощиплет.Во-вторых получит он эти деньги через полгода-не раньше-Саркисян его деньги ещё покрутит в обороте,ну не оставаться же организатору без барышей.И в третьих-чтобы дать выиграть одному конкретному человеку эти 870 000рублей-были обобраны20 тысяч наших же ярославских пенсионеров,людей скорее всего бедных,мечтающих поправить свои финансы таким волшебным способом.20000 по 100рублей=2миллиона-из них1миллион Саркисяну,130000-государству.Ну и оставшиеся870000-счастливчику.

ну-ну
30 янв 2020 в 08:10

Ждите в гости широких дядей в черном, которые Вам скажут: "Вы нам должны"
В нашей стране, лучше вообще не афишировать такие суммы и тем более показывать фото выигравшего человека

Гость
30 янв 2020 в 09:02

:) наверное играть перестали. А, то в суд собирались подавать на разоблачения. Теперь , вот имидж решили рекламой подправить .Поверю , когда "миллиардерша" Надежда Бартош(Сян) привезет чек в какой нибудь детский дом , она же так ради забавы...Типа уши в икре , все дела. 😁