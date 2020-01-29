УФСБ начало массовую проверку общественных мест в Ярославской области

По Ярославской области начались массовые проверки общественных мест. Накануне, 28 января, сотрудники УФСБ по Ярославской области нагрянули в Дом культуры «Нефтяник» и в спорткомплекс «Атлант» в Красноперекопском районе Ярославля.

Как стало известно 76.RU, силовики проверяют здания на антитеррористическую защищённость.



— В целом руководство и персонал названных учреждений предпринимают необходимые меры для повышения безопасности своих посетителей, но при этом им предстоит провести серьёзную работу над исправлением выявленных недочётов, — сообщил изданию источник в правоохранительных органах.