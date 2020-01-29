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УФСБ начало массовую проверку общественных мест в Ярославской области

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Проверку уже устроили в Доме культуры «Нефтяник»&nbsp;

Проверку уже устроили в Доме культуры «Нефтяник» 

По Ярославской области начались массовые проверки общественных мест. Накануне, 28 января, сотрудники УФСБ по Ярославской области нагрянули в Дом культуры «Нефтяник» и в спорткомплекс «Атлант» в Красноперекопском районе Ярославля. 

Как стало известно 76.RU, силовики проверяют здания на антитеррористическую защищённость.

— В целом руководство и персонал названных учреждений предпринимают необходимые меры для повышения безопасности своих посетителей, но при этом им предстоит провести серьёзную работу над исправлением выявленных недочётов, — сообщил изданию источник в правоохранительных органах. 

Проверки пройдут также в городах Ярославской области, но большая их часть затронет региональный центр. Коснутся они учреждений массового пребывания людей и спортивных объектов — спорткомплексов, бассейнов, Домов и Дворцов культуры, возможно, также кинотеатров и торговых центров.

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антитеррористическая безопасность
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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
29 янв 2020 в 13:45

Во всем видят подвох и кошмар.
Это делается для того, что бы потом, если что то случится, не кудахтали: - куда же раньше смотрели? почему раньше не проверяли.

Коровьев
29 янв 2020 в 13:20

Хватит кошмарить бизнес!

ваш господин
29 янв 2020 в 13:19

это называется предпраздничный чес😁