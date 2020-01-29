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Критичные вопросы: что раздражает ярославцев в работе управляющих компаний

Куда жаловаться, если ваш дом обслуживают не так, как хотелось бы

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Ярославцы недовольны работой управдомов&nbsp;

Ярославцы недовольны работой управдомов 

Управляющие компании за деньги жителей обязаны содержать дома в чистоте и порядке. Но нередко людям приходится добиваться того, чтобы эта работа выполнялась. В Ярославле составили список основных претензий к работе управдомов за прошлый год. 

Чаще всего люди жалуются:

  • на содержание подъездов — 26% жалоб связаны с этим;
  • на содержание кровли (очистка от снега и льда, протечки) — 23% жалоб; 
  • на содержание фасадов — 21%;
  • на содержание дворов (благоустройство, очистка дорог) — 12%.

— В 2019 году на работу управляющих организаций поступило 1458 письменных обращений. Мы проверили 1450 и обнаружили 1392 нарушения жилищного законодательства, — рассказал начальник муниципальной жилищной инспекции Ярославля Антон Кириллов. — Больше всего предписаний выполнил управдом Дзержинского района.

Заставить управдом работать можно, обратившись в жилинспекцию лично, по электронной почте либо через портал госуслуг. Например, управдом Фрунзенского района заставили отремонтировать фасад здания на Московском проспекте, и вот результат. 

Управляющие компании должны содержать в порядке фасады и крыши домов, а также подъезды и дворы&nbsp;

Управляющие компании должны содержать в порядке фасады и крыши домов, а также подъезды и дворы 

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жилинспекцияуправляющая компания
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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
29 янв 2020 в 12:58

И службу ЕДДС, на телефон 40-40-40 которой люди могли как-то жаловаться на коммунальные проблемы, разбомбили. Теперь всем рулит люберецкая компания. Всё по плану.

ааа
29 янв 2020 в 13:42

Одной из причин жилищно-коммунальных лохотронов является участие в них муниципальных чиновников, депутатов(которые в приятельских отношениях с прокурорскими и полицайскими) , плюс покровительство(или лучше сказать крышевание) областных чинуш. А если Волков скажет, что такого быть не может.... Допустим, принесу ему заявление, в котором всё изложу.... Сам-то не испугается?

ваш господин
29 янв 2020 в 12:45

какие страшные наказания понесли злостные нарушители жилищного законодательства?😁