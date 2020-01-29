Критичные вопросы: что раздражает ярославцев в работе управляющих компаний

Управляющие компании за деньги жителей обязаны содержать дома в чистоте и порядке. Но нередко людям приходится добиваться того, чтобы эта работа выполнялась. В Ярославле составили список основных претензий к работе управдомов за прошлый год.

Чаще всего люди жалуются:

на содержание подъездов — 26% жалоб связаны с этим;

на содержание кровли (очистка от снега и льда, протечки) — 23% жалоб;

на содержание фасадов — 21%;

на содержание дворов (благоустройство, очистка дорог) — 12%.

— В 2019 году на работу управляющих организаций поступило 1458 письменных обращений. Мы проверили 1450 и обнаружили 1392 нарушения жилищного законодательства, — рассказал начальник муниципальной жилищной инспекции Ярославля Антон Кириллов. — Больше всего предписаний выполнил управдом Дзержинского района.