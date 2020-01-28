В Ярославле трактором раздавили 340 килограммов фруктов и овощей

Ярославские таможенники нашли в соседних областях почти полтонны санкционных фруктов и овощей. Специалисты Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям и таможенники решили устроить совместную проверку складов, на которых хранились продукты. Долго осматривать помещения не пришлось. В Костромской области нашли 340 килограммов овощей и фруктов, которые не соответствовали нормам, а также на них не было необходимой документации.