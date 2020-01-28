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В Ярославле трактором раздавили 340 килограммов фруктов и овощей

Санкционные продукты таможенники нашли в Костромской области

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Обыскали склады в&nbsp;Костромской и Ивановской областях&nbsp;

Обыскали склады в Костромской и Ивановской областях 

Ярославские таможенники нашли в соседних областях почти полтонны санкционных фруктов и овощей. Специалисты Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям и таможенники решили устроить совместную проверку складов, на которых хранились продукты. Долго осматривать помещения не пришлось. В Костромской области нашли 340 килограммов овощей и фруктов, которые не соответствовали нормам, а также на них не было необходимой документации.

В Костромской области нашли овощи и фрукты, которые не соответствовали нормам

В Костромской области нашли овощи и фрукты, которые не соответствовали нормам

— Обнаружены свежие яблоки, мандарины, перцы, груши и шампиньоны без маркировки и надлежащих документов, подтверждающих соответствие товаров требованиям Технических регламентов Таможенного союза, — рассказал главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Ярославской таможни Филипп Кушнарев.

Овощи и фрукты&nbsp;выбросили на снег и проехались трактором

Овощи и фрукты выбросили на снег и проехались трактором

Все эти фрукты и овощи забрали сотрудники Управления Россельхознадзора, выбросили на снег и проехались трактором.

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санкционные продукты
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КОММЕНТАРИИ (2)

Яяя
28 янв 2020 в 19:50

Страна дураков. Хоть бы из ящиков достали... да нет, с ящиками переедем... ур о ды

Гость
28 янв 2020 в 19:42

До чего же сволочи, а?! Нет бы - изъять у нарушителей. да бедным, голодным раздать!!! Люди бы спасибо сказали!!!