Вопрос разделил ярославских депутатов: в области хотят поменять правила капремонта

— К этому времени заканчиваются гарантийные обязательства, часто начинает капать крыша. Если к этому времени уже будут сделаны накопления, то жители смогут спокойно поправить дефекты, — высказался заместитель председателя Ярославской областной думы Виктор Волончунас.

В Ярославской области появилась идея обязать платить жителей новостроек за капремонт уже через три года после постройки жилья. По действующим сейчас правилам, сборы стартуют только через четыре с половиной года. Инициаторы изменений считают, что уже через пять лет в новостройках начинаются проблемы.

Однако многие народные избранники подошли скептически к таким доводам.



— Если через пять лет все потечет, то возникает вопрос, как строят эти дома и как их принимают в эксплуатацию. К тому же жители новостроек, как правило, обременены ипотекой. А мы хотим добавить им лишние платежи? Тем более что чаще всего в новых домах создаются ТСЖ, где жители сами решают, что и когда ремонтировать, — отметил депутат Эльхан Мардалиев.



В итоге комитет решил рекомендовать пока не менять срок начала сбора взносов.

А вот во второй важной теме, касающейся капремонта, видимо, перемен все-таки надо ждать. Речь идет о времени перехода от способа накоплений денег в «общем котле» на спецсчета. Сейчас с момента подачи от жителей заявления до самого перехода проходит три месяца. Депутаты предложили увеличить этот период до одного года. Инициаторы считают, что это поможет защитить жителей от дельцов, которые предлагают людям перейти на спецсчета и тут же предлагают им выполнить недешевые ремонты.

— К нам в фонд приходят от одного дома по две-три организации, которые от лица жителей занимаются переводом средств на спецсчета. Правда, порой выясняется, что сами люди никаких решений по этому поводу не подписывали, — рассказал директор фонда капремонта Роман Гайнутдинов.

