Косяки нерадивого подрядчика по капремонту исправят за деньги ярославцев

Недоделанную подрядчиком работу ярославский фонд капремонта собирается завершить за счет средств налогоплательщиков. О планах получить деньги на эти цели из бюджета области заявил 28 января на заседании комитета областной думы по ЖКХ директор регионального фонда капремонта Роман Гайнутдинов. Речь идет об окончании работ, которые должна была выполнить компания «Дельта Констракшн», которая сейчас включена в реестр недобросовестных подрядчиков.



— Сейчас это дело находится в судах. На суды представитель «Дельта Констракшн» ходит, но платежеспособна ли сейчас сама эта компания, неизвестно. Часть работ взяли на себя в рамках социальной нагрузки действующие подрядчики. Там, где суммы значительные, по итогам решения суда мы будем просить из бюджета средства для того, чтобы закончить эти работы. По действующему законодательству, правительство несет солидарную с фондом ответственность, — отметил Гайнутдинов.