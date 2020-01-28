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Косяки нерадивого подрядчика по капремонту исправят за деньги ярославцев

В думе обсудили судьбу домов, которые должна была отремонтировать фирма «Дельта Констракшн»

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Ярославцы заплатят за капремонт дважды — взносами в фонд и своими налогами

Ярославцы заплатят за капремонт дважды — взносами в фонд и своими налогами

Недоделанную подрядчиком работу ярославский фонд капремонта собирается завершить за счет средств налогоплательщиков. О планах получить деньги на эти цели из бюджета области заявил 28 января на заседании комитета областной думы по ЖКХ директор регионального фонда капремонта Роман Гайнутдинов. Речь идет об окончании работ, которые должна была выполнить компания «Дельта Констракшн», которая сейчас включена в реестр недобросовестных подрядчиков.

— Сейчас это дело находится в судах. На суды представитель «Дельта Констракшн» ходит, но платежеспособна ли сейчас сама эта компания, неизвестно. Часть работ взяли на себя в рамках социальной нагрузки действующие подрядчики. Там, где суммы значительные, по итогам решения суда мы будем просить из бюджета средства для того, чтобы закончить эти работы. По действующему законодательству, правительство несет солидарную с фондом ответственность, — отметил Гайнутдинов.

Однако, например, депутата Василия Бобкова возмутило такое положение дел.

— Я как житель не хочу платить за людей, которые четыре года не могли сдать дома и которые сейчас бегают, — сказал он.

Правда, эта реплика осталась без ответа. 

Также на заседании комитета подняли вопрос о судьбе домов, которые в прошлом году выкинули из программы капремонта. Внятной альтернативы, как сейчас поддерживать их состояние, нет.

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капитальный ремонт«Дельта Констракшн»
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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
28 янв 2020 в 15:17

А почему заказчик не берет со всех этих Дельт и тому подобных шаражкиных контор залоговую сумму в качестве обеспечения исполнения договора? Выполнили работы, залог возвратили, не выполнили - используйте залоговую сумму для окончания работ. Или все в доле?

Иван
28 янв 2020 в 14:27

Бобков "как житель" платит за Сирию, дотации полуострову и за мост на полуостров, за 10 ю по счету дорогу Москва-Казань которую ради нацпроекта назовут высокоскоростной ( там в очередь стоят что ли? проехать - пролететь- проплыть из Москвы в Казань не могут?) и т.д. и т.п....пустить бюджет области на своих земляков на этом фоне - благо, а не зло

ваш господин
28 янв 2020 в 14:19

ясным взором виден не скрываемый уже ни от кого узаконенный сговор вороватых мошенников и кристально честных чиновников и депутатов всех уровней😁