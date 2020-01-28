Выкинули из программы капремонта: в Ярославской области не собираются ремонтировать малоэтажные дома

Кто будет ремонтировать маленькие дома в Ярославской области, до сих пор непонятно

— В Ленинском районе в пяти минутах от центра целые кварталы двухэтажек, которые останутся без ремонта. Это улицы Розы Люксембург, Карла Либкнехта, Автозаводская и другие, — возмутился депутат Василий Бобков.

Судьба капитального ремонта малоэтажных домов в Ярославле повисла в воздухе. В прошлом году в региональный закон о капремонте внесли изменения, по которым из программы выкинули дома с количеством квартир меньше пяти. Четкого ответа о том, как такие строения будут дальше поддерживать в жилом состоянии, тогда не давали. Оказалось, что нет его и сейчас.

Как пояснили в ярославском фонде капремонта, дома в этом районе как раз и не выкинули из программы, так как в большинстве из них квартир больше, чем пять. Но в целом проблема с ремонтом небольших домов действительно существует.



— Наверное, должны существовать какие-то отдельные программы. Либо финансирование должно идти из бюджета, либо бремя содержания должны нести собственники. И управляющие компании обязаны поддерживать дома в нормальном состоянии до принятия решения. Если их включат в программу капремонта, мы их будем делать, — прокомментировал директор регионального фонда капремонта Роман Гайнутдинов.



— Вопрос действительно висит в воздухе. Ни региональный, ни федеральный бюджеты ответа пока на него не дают. Эти дома на ладан дышат, но еще не аварийные. Ремонтировать их сложно. Там тронешь крышу — повредятся перекрытия, тронешь перекрытия — еще что-то сломается, — подключился заместитель председателя думы Виктор Волночунас.



Председатель облдумы Алексей Константинов намекнул, что выходом может стать реновация, которую федеральные власти хотят запустить по всей стране.

