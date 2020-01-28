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Выкинули из программы капремонта: в Ярославской области не собираются ремонтировать малоэтажные дома

Какие варианты решения предложили региональные депутаты

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Кто будет ремонтировать маленькие дома в Ярославской области, до сих пор непонятно

Кто будет ремонтировать маленькие дома в Ярославской области, до сих пор непонятно

Судьба капитального ремонта малоэтажных домов в Ярославле повисла в воздухе. В прошлом году в региональный закон о капремонте внесли изменения, по которым из программы выкинули дома с количеством квартир меньше пяти. Четкого ответа о том, как такие строения будут дальше поддерживать в жилом состоянии, тогда не давали. Оказалось, что нет его и сейчас.

— В Ленинском районе в пяти минутах от центра целые кварталы двухэтажек, которые останутся без ремонта. Это улицы Розы Люксембург, Карла Либкнехта, Автозаводская и другие, — возмутился депутат Василий Бобков.

Как пояснили в ярославском фонде капремонта, дома в этом районе как раз и не выкинули из программы, так как в большинстве из них квартир больше, чем пять. Но в целом проблема с ремонтом небольших домов действительно существует.

— Наверное, должны существовать какие-то отдельные программы. Либо финансирование должно идти из бюджета, либо бремя содержания должны нести собственники. И управляющие компании обязаны поддерживать дома в нормальном состоянии до принятия решения. Если их включат в программу капремонта, мы их будем делать, — прокомментировал директор регионального фонда капремонта Роман Гайнутдинов.

— Вопрос действительно висит в воздухе. Ни региональный, ни федеральный бюджеты ответа пока на него не дают. Эти дома на ладан дышат, но еще не аварийные. Ремонтировать их сложно. Там тронешь крышу — повредятся перекрытия, тронешь перекрытия — еще что-то сломается, — подключился заместитель председателя думы Виктор Волночунас.

Председатель облдумы Алексей Константинов намекнул, что выходом может стать реновация, которую федеральные власти хотят запустить по всей стране.

— А пока каждый такой дом нужно взять на особый контроль и вести в ручном режиме, — добавил он.

Депутаты пообещали отслеживать, как будет решаться данная проблема. 

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капитальные ремонтмалоэтажные дома
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КОММЕНТАРИИ (8)

Гость
28 янв 2020 в 13:03

Держатся больше не за что, эвакуируйте меня в США!!!!!

Гость
28 янв 2020 в 13:19

Главное,чтобы жильцы этих домов не забывали исправно оплачивать платёжки за капремонт и помнили,что у руководителей регионального фонда капремонта тоже есть квартиры в домах,в первую очередь нуждающихся в ремонте.

гость
28 янв 2020 в 13:44

как с точки зрения УК РФ интерпретируется ситуация, когда с физического лица получены денежные средства за услугу, которую, выгодополучатель, изначально, не собирается оказывать?