В Ярославле власти не согласовали митинг за отставку мэра в центре. Но он пройдёт в другом месте

Владимир Волков руководит Ярославлем с 2018 года Фото: Александра Савельева

Чиновники администрации Кировского и Ленинского районов не согласовали заявку представителей штаба Алексея Навального на проведение митинга за отставку мэра на Советской площади. Сказали, что там уже занято. Но не запретили совсем. Поэтому оппозиционерам пришлось собирать акцию протеста в другом месте — в так называемом гайд-парке.

Митинг пройдёт в субботу, 8 февраля, в брагинском парке 30-летия Победы (район пересечения двух проспектов: Ленинградского и Дзержинского. — Прим. ред.). Люди выйдут с двумя требованиями — отправить в отставку действующего мэра Ярославля Владимира Волкова и вернуть всенародные прямые выборы главы города.



— Команда мэра Волкова работает в Ярославле не на благо людей, — уверен заместитель координатора штаба Алексея Навального в Ярославле Александр Смирнов. — Провал уборки от снега вторую зиму. Летнее содержание дорог и тротуаров ухудшилось. В городе объективно стало грязнее. Сбои в работе уличного освещения сюда же. Заявки на замену лампы в фонаре могут год не исполняться. Митинг — способ заявить своё несогласие с развалом города. Иных инструментов у горожан нет. В территориальной администрации Дзержинского района говорят, что не намерены никаким образом препятствовать проведению митинга, ведь он согласован и будет проходить на законных основаниях Ранее активисты сообщества «Неравнодушный Ярославль» создали петицию с требованием отправить мэра города Владимира Волкова в отставку. Под ней уже свои электронные подписи поставили более 7,5 тысячи человек. Городские власти отреагировали на происходящее и опубликовали опровержение. С аналогичными требованиями в отношении своего главы недавно выступили и переславцы — местные депутаты также создали петицию с требованием отправить в отставку их главу Валерия Астраханцева.

