Студент из Китая прилетел на учёбу в Россию: его рассказ о коронавирусе

Студент из Китая рассказал о досмотре перед вылетом в Россию

В Китае ввели жёсткие меры для предотвращения распространения смертельной инфекции: проверяют людей на вокзалах и аэропортах. А сам город Ухань, откуда пошла вспышка вируса, закрыли.

Новая коронавирусная инфекция, вспыхнувшая в декабре 2019 года в Китае, пугает россиян неизвестностью. Минздрав России опубликовал отчёт , рассказав всё, что известно о вирусе на сегодняшний день. А известно, по данным Минздрава, то, что в мире заражено уже 1438 человек, 98% из них проживают в Китае. Вне КНР зафиксирован 21 случай заболевания.

Как стало известно 76.RU, в Ярославль летят на учёбу студенты из Китая. Они изучают русский язык и получают здесь высшее образование наравне с другими студентами. О вирусе студенты рассказывают спокойно.

— Перед вылетом измеряют температуру и проверяют, нет ли кашля. Перед вылетом надо заполнить листок с вопросами: были ли у вас температура, кашель и бессилие, — рассказывает студент Цзячэн. — До сих пор две тысячи больничных случаев. А в Китае 1,5 миллиарда человек.

По словам Цзячэна, в стране закрыты уже несколько городов. Сам он из города Хайнань, но уже прилетел в Москву.

— Я сюда прилетел, значит, я здоровый. Особого внимания к себе не заметил, — продолжает Цзячэн. — В стране закрывают интернет-кафе, кинотеатры, бары, чтобы люди не инфицировались в общественных местах.

В КНР также беспокоятся о настроении людей, поэтому делают всё, чтобы избежать массовой истерии. И у них получается: россиянка рассказывает, как они переживают вспышку инфекции и почему не боятся выходить на улицы.