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«Мы задыхаемся»: жители рыбинской многоэтажки пожаловались на вонючий ремонт подъезда

Люди уверяют, что от некачественной краски у них интоксикация

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Жители дома уверяют, что после начала ремонта подъезда жить стало невыносимо&nbsp;

Жители дома уверяют, что после начала ремонта подъезда жить стало невыносимо 

Жители дома № 20 на проспекте Революции в Рыбинске дождались ремонта в своём подъезде. Там красят стены и белят потолки. Вот только краска оказалась очень вонючей.

— Мы задыхаемся от запаха краски, которую используют ремонтники, — говорят жители 1-го подъезда многоэтажки. — У многих от неё интоксикация и раздражение слизистой, у одной бабушки давление поднялось. В подъезде живут и семьи с детьми.

Люди требуют перестать использовать вонючую краску или хотя бы перенести ремонт на тёплое время года, когда можно будет настежь все окна открывать. Но коммунальщики уверяют, что и так всё хорошо проходит.

— Ремонт проводится в соответствии с планом текущего ремонта, который был согласован с советом многоквартирного дома, — сообщили в управляющей компании «Запад». — Что касается красок, то они сертифицированы, имеют всю необходимую документацию, подтверждающую их качество.

Пока одни жалуются на ремонт, другие не могут его дождаться. В Ярославле на улице Ньютона людям приходится жить в разбомбленном подъезде.

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ЖКХремонт
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КОММЕНТАРИИ (2)

гость
28 янв 2020 в 10:36

Ведь не секрет, что на ремонт подъезда часто идут самые дешёвые и вонючие краски.

ваш господин
28 янв 2020 в 10:07

осуществим любую подлость и гадость за ваши деньги😁