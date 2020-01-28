«Мы задыхаемся»: жители рыбинской многоэтажки пожаловались на вонючий ремонт подъезда

Жители дома
— Мы задыхаемся от запаха краски, которую используют ремонтники, — говорят жители 1-го подъезда многоэтажки. — У многих от неё интоксикация и раздражение слизистой, у одной бабушки давление поднялось. В подъезде живут и семьи с детьми.
Люди требуют перестать использовать вонючую краску или хотя бы перенести ремонт на тёплое время года, когда можно будет настежь все окна открывать. Но коммунальщики уверяют, что и так всё хорошо проходит.
— Ремонт проводится в соответствии с планом текущего ремонта, который был согласован с советом многоквартирного дома, — сообщили в управляющей компании «Запад». — Что касается красок, то они сертифицированы, имеют всю необходимую документацию, подтверждающую их качество.
Пока одни жалуются на ремонт, другие не могут его дождаться. В Ярославле на улице Ньютона людям приходится жить в разбомбленном подъезде.