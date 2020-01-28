«Мы задыхаемся»: жители рыбинской многоэтажки пожаловались на вонючий ремонт подъезда

Жители дома № 20 на проспекте Революции в Рыбинске дождались ремонта в своём подъезде. Там красят стены и белят потолки. Вот только краска оказалась очень вонючей.



— Мы задыхаемся от запаха краски, которую используют ремонтники, — говорят жители 1-го подъезда многоэтажки. — У многих от неё интоксикация и раздражение слизистой, у одной бабушки давление поднялось. В подъезде живут и семьи с детьми.



Люди требуют перестать использовать вонючую краску или хотя бы перенести ремонт на тёплое время года, когда можно будет настежь все окна открывать. Но коммунальщики уверяют, что и так всё хорошо проходит.

