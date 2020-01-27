Даже хлеб подорожал: эксперты рассказали, какие продукты в Ярославле подорожали

Общий уровень цен на товары и услуги повысился на 103 процента, по сообщению территориального органа федеральной службы государственной статистики по Ярославской области. Специалисты рассказали, что больше всего подорожали услуги.



— В группе бытовых услуг высокие показатели инфляции зафиксированы на услуги по ремонту жилищ, сложной бытовой техники, техобслуживанию транспортных средств, химчистки, услуги нянь и ритуальные услуги, от 12 до 17 процентов; по услугам пассажирского транспорта более всего выросли цены на проезд в городском пассажирском транспорте — на 13 процентов. Среди услуг связи наибольший рост цен отмечался на абонентскую плату за радио — на 32 процента — и телевизионную антенну — на 12 процентов; среди услуг образования — плата за обучение в техникумах, колледжах — на 28 процентов, и в негосударственных вузах — на 9 процентов; среди услуг организаций культуры — билеты в театры и музеи — на 21 процент и 9 процентов соответственно, — сообщили в ярстате.