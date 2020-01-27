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Надвигаются сильные морозы и снегопад: синоптики рассказали, к чему готовиться ярославцам

В Ярославль пришла зима

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Город заметет снегом

Город заметет снегом

В Ярославле зима начинает вступать в свои права. Жители региона уже не ждали этого, но в последнюю неделю января температура ночью опустится до -15 градусов по Цельсию. За всю зиму с 2019 на 2020 год это самый низкий показатель.

Синоптики сообщают, что каждый день недели будет идти снег, однако днем температура воздуха не будет настолько низкой.

В понедельник и во вторник ночью ожидается похолодание до -15 градусов, а днем в понедельник будет держаться в районе нуля. Однако во вторник ярославцам стоит одеться потеплее, так как отметка на градуснике не поднимется выше -8 °С.

В среду ночью также ожидается мороз. Температура будет держаться в районе -8 градусов, а днем потеплеет до нуля.

Всю оставшуюся неделю, по словам синоптиков, погода будет стабильной. Ночью температура будет -4... -5 градусов, а днем -1... +2 °С

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погодазима
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КОММЕНТАРИИ (6)

Обырвалг
27 янв 2020 в 08:24

У вас что-то прогнозы меняются чуть ли не каждый день. Определились бы уже

Гость
27 янв 2020 в 08:21

Наисильнейшие морозы, как бы не вымерзнуть.

гость
27 янв 2020 в 08:10

Лучше бы молчали со своими прогнозами! К концу недели, по одним прогнозам, до -15, по другим - 0 !!! Деньги отрабатывают метеорологи?