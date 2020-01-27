Надвигаются сильные морозы и снегопад: синоптики рассказали, к чему готовиться ярославцам

В Ярославле зима начинает вступать в свои права. Жители региона уже не ждали этого, но в последнюю неделю января температура ночью опустится до -15 градусов по Цельсию. За всю зиму с 2019 на 2020 год это самый низкий показатель.
Синоптики сообщают, что каждый день недели будет идти снег, однако днем температура воздуха не будет настолько низкой.
В понедельник и во вторник ночью ожидается похолодание до -15 градусов, а днем в понедельник будет держаться в районе нуля. Однако во вторник ярославцам стоит одеться потеплее, так как отметка на градуснике не поднимется выше -8 °С.
В среду ночью также ожидается мороз. Температура будет держаться в районе -8 градусов, а днем потеплеет до нуля.
Всю оставшуюся неделю, по словам синоптиков, погода будет стабильной. Ночью температура будет -4... -5 градусов, а днем -1... +2 °С