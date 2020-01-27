Надвигаются сильные морозы и снегопад: синоптики рассказали, к чему готовиться ярославцам

В Ярославле зима начинает вступать в свои права. Жители региона уже не ждали этого, но в последнюю неделю января температура ночью опустится до -15 градусов по Цельсию. За всю зиму с 2019 на 2020 год это самый низкий показатель.



Синоптики сообщают, что каждый день недели будет идти снег, однако днем температура воздуха не будет настолько низкой.



В понедельник и во вторник ночью ожидается похолодание до -15 градусов, а днем в понедельник будет держаться в районе нуля. Однако во вторник ярославцам стоит одеться потеплее, так как отметка на градуснике не поднимется выше -8 °С.

