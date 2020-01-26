«Надо сдавать мусор»: в Ярославле пройдет акция «Экомобиль»

— Мы без изменений принимаем сегодня стеклянные бутылки, банки, стеклобой, макулатуру, жесть и алюминий, тетрапак и пюрпак, а раздельно принимаем пластиковые бутылки, пакеты, пленку, батарейки, ртутные градусники и лампы, резиновые изделия, — рассказал волонтер Борис.

В Ярославле сегодня, 26 января, пройдет акция «Экомобиль». С полудня до двух часов дня на площади Труда жители города смогут сдать свой мусор в специальные контейнеры. Эта акция собирает немало народу. Ярославцы со всех районов съезжаются в центр, чтобы рассортировать отходы и показать свою вовлеченность в экологическое состояние области.

Также мужчина напомнил, что во время «Экомобиля» можно еще и сдать вещи на благотворительность.



— Мы принимаем одежду и текстиль в завязанных пакетах для Благотворительного фонда «Второе дыхание» и магазина «Добро-хэнд», — рассказал Борис. — Также веточки от искусственных ёлок зелёного цвета и без сыпучих материалов для поисково-спасательного отряда «Партизан», файлы для поисково-спасательных отрядов.



— Мы с подругой ходим сюда время от времени, — рассказала студентка Женя. — Получается, к сожалению, не каждый месяц, но по возможности приходим. Я думаю, что это необходимая акция, так как она помогает нам стать цивилизованнее, наверное. Во многих странах это давно уже вошло в норму, там люди каждый день, вынося мусор, сортируют его. Мусор нужно сортировать, так как это маленький шаг к улучшению окружающей среды. Если каждый будет думать об этом, может, мы что-то изменим в лучшую сторону.

Волонтеры предупредили тех, кто сегодня придет на акцию, что зубные щётки, ручки и вещи для приюта «Вита» пока не принимают.

