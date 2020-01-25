«Кредит погашен»: ярославцы обсуждают расхаживающего по улице мужчину в трусах и варежках

В паблике «Подслушано в Ярославле» в социальной сети «ВКонтакте» появились фотографии, на которых по улице расхаживает мужчина в трусах и варежках и с сумкой в руках.
— Этот пожилой мужчина уже лет десять ходит так и зимой и летом, — поделилась наблюдениями подписчица паблика Алёна Прохорова. — Ещё на остановке «Улица Сахарова» он выполняет разные упражнения. Здоровье у него богатырское. А тело — любой молодой позавидует. Подтянутый, как молодой. Везде ходит только пешком.
Фотографии многим понравились, и люди начали шутить.
— Кредит погашен, — написал Максим Лебедев.
— Муж вернулся, а любовнику пришлось бежать в чём был, — добавила Любовь Панкратова.
— Потепление на днях, зачем тратиться на одежду? — пошутила Анна Морозова. — Холодные зимы прошли.
Летом другой ярославец тоже привлёк внимание пользователей соцсетей. Когда после дождей в городе разлились огромные лужи, он пошёл гулять по ним в ластах.