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«Кредит погашен»: ярославцы обсуждают расхаживающего по улице мужчину в трусах и варежках

Фотографии пользователи интернета опубликовали в социальных сетях

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Автор фото пишет, что сделал снимки в Ярославле на улице Сахарова

Автор фото пишет, что сделал снимки в Ярославле на улице Сахарова

В паблике «Подслушано в Ярославле» в социальной сети «ВКонтакте» появились фотографии, на которых по улице расхаживает мужчина в трусах и варежках и с сумкой в руках.

— Этот пожилой мужчина уже лет десять ходит так и зимой и летом, — поделилась наблюдениями подписчица паблика Алёна Прохорова. — Ещё на остановке «Улица Сахарова» он выполняет разные упражнения. Здоровье у него богатырское. А тело — любой молодой позавидует. Подтянутый, как молодой. Везде ходит только пешком.

Фотографии многим понравились, и люди начали шутить.

— Кредит погашен, — написал Максим Лебедев.

— Муж вернулся, а любовнику пришлось бежать в чём был, — добавила Любовь Панкратова.

— Потепление на днях, зачем тратиться на одежду? — пошутила Анна Морозова. — Холодные зимы прошли.

Летом другой ярославец тоже привлёк внимание пользователей соцсетей. Когда после дождей в городе разлились огромные лужи, он пошёл гулять по ним в ластах.

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КОММЕНТАРИИ (1)

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25 янв 2020 в 19:22

а весьма короткий срок «варяги» умудрились, не нарушая своих ставропольских традиций, принести существенные убытки относительно успешной Ярославской области. Так Игорь Кузнецов, ранее работавший также под началом Николаева на должности начальника «Ставрополькрайводоканала», возглавил «Южный водоканал» Ярославского региона и почти сразу же убыток предприятия вырос на (внимание!!!) 70 миллионов рублей, поднявшись с 60 миллионов до 130 миллионов. Неплохо, правда же? И, как сообщил источник в департамента ЖКХ области, по предложению Николаева эти средства на покрытие 70-миллионного убытка, возможно, будут взяты из областного бюджета. То есть, из налогов и других платежей ярославцев.