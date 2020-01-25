Судебные приставы вынесли из государственного вуза мебель и оборудование. И отдали предпринимателю

Оборудование для барбершопа руководство театрального института заперло у себя в подвале Фото: Александра Савельева, Александр Кудряшов

Разрешить спор руководства театрального института и предпринимателя в Ярославле взялись судебные приставы. Дело в том, что сотрудники вуза заперли в своём помещении мебель для барбершопа, которая принадлежит предпринимателю, и заявили, что отдавать её не собираются. Бизнесмен обратился в суд, и тот постановил: вернуть имущество владельцу. Но руководство института требование проигнорировало.

— Судебные приставы приехали проконтролировали передачу парикмахерского оборудования от должника к законному владельцу, — сообщили в управлении ФССП России по Ярославской области. — Имущество партнеров по бизнесу хранилось в учебном заведении, руководство которого не желало расставаться с чужим оборудованием.



И до такой степени не хотело, что даже приехавшим приставам сотрудники института отказались открывать двери.

— Проблема заключалась в том, что руководство учебного заведения закрыло двери арендуемых помещений и отказывалось возвращать имущество арендатору и владельцу оборудования, — сообщили приставы-исполнители. — В ходе исполнительного производства судебный пристав разъяснил представителям учебного заведения, что они обязаны предоставить доступ в помещения для совершения исполнительных действий по передаче имущества, в противном случае к ним будут приняты меры принудительного характера.



Предприниматель не досчитался своего имущества. Но то, что было, забрал Фото: Александр Кудряшов