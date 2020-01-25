Судебные приставы вынесли из государственного вуза мебель и оборудование. И отдали предпринимателю

Разрешить спор руководства театрального института и предпринимателя в Ярославле взялись судебные приставы. Дело в том, что сотрудники вуза заперли в своём помещении мебель для барбершопа, которая принадлежит предпринимателю, и заявили, что отдавать её не собираются. Бизнесмен обратился в суд, и тот постановил: вернуть имущество владельцу. Но руководство института требование проигнорировало.
— Судебные приставы приехали проконтролировали передачу парикмахерского оборудования от должника к законному владельцу, — сообщили в управлении ФССП России по Ярославской области. — Имущество партнеров по бизнесу хранилось в учебном заведении, руководство которого не желало расставаться с чужим оборудованием.
И до такой степени не хотело, что даже приехавшим приставам сотрудники института отказались открывать двери.
— Проблема заключалась в том, что руководство учебного заведения закрыло двери арендуемых помещений и отказывалось возвращать имущество арендатору и владельцу оборудования, — сообщили приставы-исполнители. — В ходе исполнительного производства судебный пристав разъяснил представителям учебного заведения, что они обязаны предоставить доступ в помещения для совершения исполнительных действий по передаче имущества, в противном случае к ним будут приняты меры принудительного характера.
В итоге двери сотрудникам ЯГТИ пришлось открыть. Предприниматель смог забрать свои барбер-кресла, зеркала, стойку ресепшен, офисные кресла, светильники, комплект приточно-вытяжной вентиляции и прочее оборудование. Правда, он отметил, что кое-чего уже не хватает — водонагревателя, кресла и двух диванов.
Ранее предприниматель взял в аренду у партнера по бизнесу парикмахерское оборудование на 700 тысяч рублей. Мужчина решил открыть парикмахерскую. Место нашел достаточно быстро и в самом центре Ярославля — театральный институт сдавал в аренду свои подвальные помещения. После заключения договора бизнесмен установил парикмахерское оборудование в арендуемых комнатах. Бизнес не заладился, и собственник оборудования потребовал через суд вернуть ему его имущество. Но тот не смог — его заперли в институтском подвале. И, кстати, у ректора ЯГТИ Сергея Куценко есть своя позиция на этот счёт.