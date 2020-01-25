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Судебные приставы вынесли из государственного вуза мебель и оборудование. И отдали предпринимателю

В Ярославле сотрудники института держали оборону и не пускали исполнителей до последнего

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Оборудование для барбершопа руководство театрального института заперло у себя в подвале

Оборудование для барбершопа руководство театрального института заперло у себя в подвале

Разрешить спор руководства театрального института и предпринимателя в Ярославле взялись судебные приставы. Дело в том, что сотрудники вуза заперли в своём помещении мебель для барбершопа, которая принадлежит предпринимателю, и заявили, что отдавать её не собираются. Бизнесмен обратился в суд, и тот постановил: вернуть имущество владельцу. Но руководство института требование проигнорировало.

— Судебные приставы приехали проконтролировали передачу парикмахерского оборудования от должника к законному владельцу, — сообщили в управлении ФССП России по Ярославской области. — Имущество партнеров по бизнесу хранилось в учебном заведении, руководство которого не желало расставаться с чужим оборудованием.

И до такой степени не хотело, что даже приехавшим приставам сотрудники института отказались открывать двери.

— Проблема заключалась в том, что руководство учебного заведения закрыло двери арендуемых помещений и отказывалось возвращать имущество арендатору и владельцу оборудования, — сообщили приставы-исполнители. — В ходе исполнительного производства судебный пристав разъяснил представителям учебного заведения, что они обязаны предоставить доступ в помещения для совершения исполнительных действий по передаче имущества, в противном случае к ним будут приняты меры принудительного характера.

Предприниматель не досчитался своего имущества. Но то, что было, забрал

Предприниматель не досчитался своего имущества. Но то, что было, забрал

В итоге двери сотрудникам ЯГТИ пришлось открыть. Предприниматель смог забрать свои барбер-кресла, зеркала, стойку ресепшен, офисные кресла, светильники, комплект приточно-вытяжной вентиляции и прочее оборудование. Правда, он отметил, что кое-чего уже не хватает — водонагревателя, кресла и двух диванов.

Ранее предприниматель взял в аренду у партнера по бизнесу парикмахерское оборудование на 700 тысяч рублей. Мужчина решил открыть парикмахерскую. Место нашел достаточно быстро и в самом центре Ярославля — театральный институт сдавал в аренду свои подвальные помещения. После заключения договора бизнесмен установил парикмахерское оборудование в арендуемых комнатах. Бизнес не заладился, и собственник оборудования потребовал через суд вернуть ему его имущество. Но тот не смог — его заперли в институтском подвале. И, кстати, у ректора ЯГТИ Сергея Куценко есть своя позиция на этот счёт.

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КОММЕНТАРИИ (7)

Фитиль 60-е
25 янв 2020 в 15:01

Да всем похрен. Реально. Никто впрягаться и смутить не собирается.

гость
25 янв 2020 в 15:00

Тут всё просто - если Куценко не знает законов - надо его научить - ещё один иск на возмещение убытков -ибо самовольно захватив чужое имущество - он взял на себя обязанность по его сохранности - так сколько там стоил "диван и два кресла"? Оплатить! Или если на то будет решение суда в счёт погашения взаимных претензий - в другой раз будут думать.

Фитиль 60-е
25 янв 2020 в 14:59

Какова цена поста?