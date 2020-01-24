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100 тысяч за чучело лося: в правительстве прокомментировали дорогое приобретение

Кому и зачем понадобилось фигура животного

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Искусственный лось — ловушка для браконьеров

Искусственный лось — ловушка для браконьеров

В Ярославской области для Рыбинского охотхозяйства изготовили чучело лося в полный рост, чтобы ловить на него браконьеров. Как сообщает новостной паблик Mash, обошлась копия сохатого в более чем 100 тысяч рублей. 

Любители незаконной охоты и правда стали попадаться. Правда, никого из них за браконьерство привлечь так и не удалось. Ведь по факту ни одно живое животное не пострадало. 

— Максимум за что можно было вменить в вину охотникам — это нарушение правил охоты, — пояснила 76.RU пресс-секретарь областного департамента окружающей среды и природопользования Татьяна Суслова. 

Разница в том, что за первое нарушение можно сесть в тюрьму до трех лет, а за второе предусмотрены в основном штрафы. Но все-таки хоть что-то!

Правда, со слов Татьяны, новость Mash оказалась не совсем уж и новой. 

— Чучело было сделано 10 лет назад. Сейчас оно уже не используется, так как у охотников появились тепловизоры и другие устройства, которые позволяют им отличить живого лося от искусственного, — пояснила она. 

Копию животного изготовил рыбинский таксидермист Игорь Соловьёв. Он, кстати, напрямую не подтвердил, что лось стоил именно 100 тысяч. 

— Я не могу разглашать условия договора на изготовление чучела. Могу лишь сказать, что расценки на такую работу находятся примерно на этом уровне, — прокомментировал автор. 

При этом специалист добавил, что сейчас уже есть технологии, которые позволяют сделать чучело животного с подогревом и двигающимися частями тела. Так что списывать такие ловушки, по его мнению, со счетов не стоит. 

Между тем, по данным некоторых рыбинских охотников, и старое-то чучело еще не забыто. Ходят слухи, что в прошлом году его ставили в лесу зимой, чтобы по следам на снегу можно было найти нарушителей. Не исключено, что искусственный лось послужит и этой зимой. Правда, официально в охотхозяйстве об этом говорить не стали. Мол, если что и будет, то никому этого знать не нужно. А то какая же это тогда тайная ловушка?

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лосьловушка для браконьеров
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КОММЕНТАРИИ (5)

Гость
24 янв 2020 в 20:48

а что тут такого. сердюков резиновые танки в армию закупал и воровал миллиардами с любовницей и его даже не посадили. как такое государство можно назвать, где безнаказанно воруют и растрачивают деньги чиновники?

Гость
24 янв 2020 в 20:17

Это не таксидермия, а убожество откровенное. Такое и 10тысяч не стоит!

Гость
24 янв 2020 в 20:10

типа намек нам