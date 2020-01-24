100 тысяч за чучело лося: в правительстве прокомментировали дорогое приобретение

— Максимум за что можно было вменить в вину охотникам — это нарушение правил охоты, — пояснила 76.RU пресс-секретарь областного департамента окружающей среды и природопользования Татьяна Суслова.

Любители незаконной охоты и правда стали попадаться. Правда, никого из них за браконьерство привлечь так и не удалось. Ведь по факту ни одно живое животное не пострадало.

В Ярославской области для Рыбинского охотхозяйства изготовили чучело лося в полный рост, чтобы ловить на него браконьеров. Как сообщает новостной паблик Mash, обошлась копия сохатого в более чем 100 тысяч рублей.

Разница в том, что за первое нарушение можно сесть в тюрьму до трех лет, а за второе предусмотрены в основном штрафы. Но все-таки хоть что-то!



Правда, со слов Татьяны, новость Mash оказалась не совсем уж и новой.



— Чучело было сделано 10 лет назад. Сейчас оно уже не используется, так как у охотников появились тепловизоры и другие устройства, которые позволяют им отличить живого лося от искусственного, — пояснила она.

Копию животного изготовил рыбинский таксидермист Игорь Соловьёв. Он, кстати, напрямую не подтвердил, что лось стоил именно 100 тысяч.

— Я не могу разглашать условия договора на изготовление чучела. Могу лишь сказать, что расценки на такую работу находятся примерно на этом уровне, — прокомментировал автор.

При этом специалист добавил, что сейчас уже есть технологии, которые позволяют сделать чучело животного с подогревом и двигающимися частями тела. Так что списывать такие ловушки, по его мнению, со счетов не стоит.

Между тем, по данным некоторых рыбинских охотников, и старое-то чучело еще не забыто. Ходят слухи, что в прошлом году его ставили в лесу зимой, чтобы по следам на снегу можно было найти нарушителей. Не исключено, что искусственный лось послужит и этой зимой. Правда, официально в охотхозяйстве об этом говорить не стали. Мол, если что и будет, то никому этого знать не нужно. А то какая же это тогда тайная ловушка?

