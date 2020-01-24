Главу Переславля-Залесского привлекли к ответственности за брошенных в глухой деревне детей

— Он должен был оборудовать в деревне Чашницы дорогу для разворота, установить дорожные знаки, организовать бесплатную доставку детей в образовательное учреждение и провести межевание земель на городском кладбище, — сообщили в управлении УФССП России по Ярославской области. — Эти требования он не исполнил, а также не предоставил ни писем о принимаемых мерах, ни ходатайство о предоставлении отсрочки исполнения решения суда.

Теперь судебные приставы исполнители ждут, когда Астраханцев заплатит штраф в размере 50 тысяч рублей.

Деревня Чашницы — это стоящие рядом несколько домиков. Там нет подъездной дороги. Точнее, она есть. Но очень узкая, однополосная. По бокам даже нет обочины. Чуть в сторону — сразу лес. Несколько лет назад сотрудники ГИБДД осмотрели место и запретили ездить сюда школьному автобусу — небезопасно. Первое время, по словам сотрудников местной администрации, водитель школьного автобуса забирал ребят на свой страх и риск. Видимо, мама мальчиков смогла договориться. А потом перестал.



Два маленьких брата, которые живут в глухой деревне Чашницы Переславского района, вынуждены три раза в неделю ходить два километра, чтобы сесть на школьный автобус, который развозит ребят на учебу в школу-интернат № 1. Два километра — вроде ерунда, каждый из нас в школе же и сдавал эти самые два километра на уроках физкультуры. Но здесь другое. Эти ребята не простые, а с особенностями развития, и учатся они в специализированной школе-интернате для детей с отклонениями в развитии.

