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Город

Главу Переславля-Залесского привлекли к ответственности за брошенных в глухой деревне детей

Валерий Астраханцев должен был по решению суда оборудовать дорогу и пустить школьный автобус

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Главу городского округа Переславль-Залесский Валерия Астраханцева привлекли к ответственности за неисполнение решения суда. Ему придётся заплатить административный штраф.

— Он должен был оборудовать в деревне Чашницы дорогу для разворота, установить дорожные знаки, организовать бесплатную доставку детей в образовательное учреждение и провести межевание земель на городском кладбище, — сообщили в управлении УФССП России по Ярославской области. — Эти требования он не исполнил, а также не предоставил ни писем о принимаемых мерах, ни ходатайство о предоставлении отсрочки исполнения решения суда.

Теперь судебные приставы исполнители ждут, когда Астраханцев заплатит штраф в размере 50 тысяч рублей.

Деревня Чашницы — это стоящие рядом несколько домиков. Там нет подъездной дороги. Точнее, она есть. Но очень узкая, однополосная. По бокам даже нет обочины. Чуть в сторону — сразу лес. Несколько лет назад сотрудники ГИБДД осмотрели место и запретили ездить сюда школьному автобусу — небезопасно. Первое время, по словам сотрудников местной администрации, водитель школьного автобуса забирал ребят на свой страх и риск. Видимо, мама мальчиков смогла договориться. А потом перестал.

Два маленьких брата, которые живут в глухой деревне Чашницы Переславского района, вынуждены три раза в неделю ходить два километра, чтобы сесть на школьный автобус, который развозит ребят на учебу в школу-интернат № 1. Два километра — вроде ерунда, каждый из нас в школе же и сдавал эти самые два километра на уроках физкультуры. Но здесь другое. Эти ребята не простые, а с особенностями развития, и учатся они в специализированной школе-интернате для детей с отклонениями в развитии.

За ситуацию в Чашницах и другие проблемы в округе переславские депутаты накануне потребовали отставки Валерия Астраханцева с поста главы. Свои требования они изложили в петиции.

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Валерий АстраханцевПереславль-Залесский
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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
24 янв 2020 в 19:17

Бред, но это Россия. Почему город должен делать дорогу в районе, а что район?

Иван
24 янв 2020 в 20:14

Я , в 1960 году ходил в школу за шесть километров вместе с другими школьниками, про школьные автобусы никто и не знал тогда. В шестом классе переехали жить в другой район, школа была за двенадцать километров от дома, зимой, взрослые к трактору сани прицепляли , сена навалят побольше мы одиннадцать школьников зарывались в него ,а когда замерзали бежали за санями.

ваш господин
24 янв 2020 в 18:45

в качестве наказания ему отрубили бороду?😁