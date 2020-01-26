Шезлонги с навесами и велодорожки: на берегу Плещеева озера сделают самый большой пляж в области

В Ярославской области может появиться самый большой общественный пляж в регионе. Его хотят сделать на берегу Плещеева озера. Для этого городская администрация Переславля-Залесского разработала проект, с которым собирается участвовать в федеральном конкурсе, чтобы получить деньги на строительство.
Один только проект обошелся почти в 30 миллионов рублей. Но он оказался далеко не идеальным — Плещеево озеро имеет большую природоохранную зону, и проект должен учитывать это.
— Мы заявили проект благоустройства территории прибрежной зоны Плещеева озера от городского пляжа до инспекторского участка ГИМС, — рассказал в соцсетях глава города Валерий Астраханцев.
В планах на это место большой пляж с шезлонгами под навесами, качели, велодорожки и зона отдыха с оригинальными скамейками. Сейчас запланированное место выглядит более скромно: несколько старых лавочек, асфальтовые дорожки.
— Проект претендует на 85–90 миллионов рублей финансирования на конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, — уточнил главный архитектор Ярославской области Михаил Кудряшов.
— Проект будет реализовываться в следующем году. В этом происходит согласование проекта набережной. Предполагается, что она будет включать в себя общественные пространства вроде мест для пикника, любования красивым видом, занятия спортом. Включены в концепцию набережной и велодорожки. Будет также отведено специальное место для отдыха. Появятся отдельно велосипедный и пешеходный маршруты, — прокомментировал депутат городской думы Переславля-Залесского Евгений Работников.
Минувшим летом в самом Переславле-Залесском масштабно благоустраивали Народную площадь. Проект стоил около 70 миллионов рублей, но в реальности получилось не так, как на картинках.