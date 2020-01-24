«Уведомление подано»: в Ярославле оппозиция готовит митинг за отставку мэра

— Сегодня мы подали уведомление на проведение митинга за отставку Волкова и возврат всенародных выборов мэра, — рассказала руководитель штаба Алексея Навального в Ярославле Елена Лекиашвили. — Мы планируем собраться 8 февраля на Советской площади. В течение трех дней администрация должна подготовить ответ.

В Ярославле представители штаба Алексея Навального подали в администрацию Кировского и Ленинского районов уведомление о проведении митинга. Они планируют выйти на Советскую площадь 8 февраля в полдень и перед зданием областного правительства требовать отставки мэра города Владимира Волкова.

Активисты сообщества «Неравнодушный Ярославль» создали петицию с требованием отправить мэра города Владимира Волкова в отставку. Под ней уже свои электронные подписи поставили более 7,5 тысячи человек. Городские власти отреагировали на происходящее и опубликовали опровержение. С аналогичными требованиями в отношении своего главы недавно выступили и переславцы — местные депутаты также создали петицию с требованием отправить в отставку их главу Валерия Астраханцева.



Владимир Волков родился в 1975 году в подмосковных Люберцах в семье энергетика и воспитательницы. В 90-м году после школы поступил в ПТУ, а после устроился работать по специальности — технологом на советско-греческое предприятие «Совмехкастория». В 1997 открыл собственное предприятие в сфере обслуживания, а уже в начале нулевых был руководителем целого ряда фирм. С 2006-го по 2011-й учился в педуниверситете на юриста. С 2009-го был депутатом люберецкого городского совета. После его политическая карьера пошла в гору — был главой посёлка Красково в Люберецком районе, мэром Переславля-Залесского, а в 2018 году перешёл на работу в мэрию Ярославля.

