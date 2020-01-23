Ярославцу, устроившему в квартире притон, отключили газ

Хозяин жилья совсем его запустил. Сам здесь не жил, за «коммуналку» не платил, зато разрешил находиться в квартире всем, кто захочет. Из-за чего жильё превратилось в притон. И если бардак в квартире — личное дело каждого, то безопасность газового оборудования — тревога для всего дома.

В Ярославле сотрудники администрации Дзержинского района проверили «нехорошую» квартиру в доме на улице Строителей.

Теперь ищут владельца квартиры и выясняют, кто тут жил всё это время.

Опасения имеют основания — не так давно в одной из брагинских пятиэтажек прогремел взрыв газа. После ЧП умер 18-летний парень.