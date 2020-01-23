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Ярославцу, устроившему в квартире притон, отключили газ

И заставят его прибраться дома

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Квартиру запустили изрядно

Квартиру запустили изрядно

В Ярославле сотрудники администрации Дзержинского района проверили «нехорошую» квартиру в доме на улице Строителей.

Хозяин жилья совсем его запустил. Сам здесь не жил, за «коммуналку» не платил, зато разрешил находиться в квартире всем, кто захочет. Из-за чего жильё превратилось в притон. И если бардак в квартире — личное дело каждого, то безопасность газового оборудования — тревога для всего дома.

— В целях безопасности граждан временно ограничили подачу газоснабжения квартиры, ограничили доступ посторонних лиц, — рассказала глава Дзержинского района Ярославля Екатерина Мусинова.

Теперь ищут владельца квартиры и выясняют, кто тут жил всё это время. 

Опасения имеют основания — не так давно в одной из брагинских пятиэтажек прогремел взрыв газа. После ЧП умер 18-летний парень.

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отключение газапритон
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