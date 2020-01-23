Вместо цикория дети пьют чай «крем-брюле»: в школах Ярославля обновили меню

В Ярославле для школьников снова изменили меню. Обновляют его теперь каждую четверть после прошлогоднего опроса. Тогда у детей спросили, что они не едят в столовой, а что хотели бы видеть в рационе.



Теперь блюда и напитки, которые большинство детей не любит, перестали готовить и заменили их на то, что учащиеся и их родители указали желаемыми. Власти рассказали, что после такого решения в столовой увеличилось количество учащихся.



— Охват достаточно большой, но тем не менее нам ещё предстоит работать над тем, чтобы количество детей выросло. Наша задача — чтобы ребята питались правильно и сбалансированно, — сказала начальник отдела по вопросам оздоровления и отдыха детей департамента образования мэрии Ярославля Любовь Корсакова.



После того как меню разработала РАН, школьные завтраки стали делиться на мясные, рыбные и молочные, а обед для школьников стал сбалансированным и правильным: горячий суп, второе блюдо, напиток, выпечка или фрукт.

