Вместо цикория дети пьют чай «крем-брюле»: в школах Ярославля обновили меню

В Ярославле для школьников снова изменили меню. Обновляют его теперь каждую четверть после прошлогоднего опроса. Тогда у детей спросили, что они не едят в столовой, а что хотели бы видеть в рационе.
Теперь блюда и напитки, которые большинство детей не любит, перестали готовить и заменили их на то, что учащиеся и их родители указали желаемыми. Власти рассказали, что после такого решения в столовой увеличилось количество учащихся.
— Охват достаточно большой, но тем не менее нам ещё предстоит работать над тем, чтобы количество детей выросло. Наша задача — чтобы ребята питались правильно и сбалансированно, — сказала начальник отдела по вопросам оздоровления и отдыха детей департамента образования мэрии Ярославля Любовь Корсакова.
После того как меню разработала РАН, школьные завтраки стали делиться на мясные, рыбные и молочные, а обед для школьников стал сбалансированным и правильным: горячий суп, второе блюдо, напиток, выпечка или фрукт.
В мэрии рассказали, что в школе № 2 больше всего детям полюбились блинчики с вишней и чай «крем-брюле».
— С начала учебного года мы обновляем меню уже третий раз, — рассказала операционный директор «Комбината социального питания» Мария Мухо. — Меню всегда выверяется по белкам, жирам и углеводам. Завтрак составляет от 500 до 600 килокалорий — это достаточно сбалансированный завтрак, который по своей пищевой ценности составляет одну треть необходимых килокалорий в день для ребёнка.
А перед тем, как новым блюдам появиться на столе, что это происходит теперь каждую четверть, представители школы, родители, оператор питания и сотрудники мэрии их дегустируют.