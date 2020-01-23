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Вместо цикория дети пьют чай «крем-брюле»: в школах Ярославля обновили меню

Чем кормят учащихся

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Дети полюбили блины с вишней и&nbsp;чай «крем-брюле»

Дети полюбили блины с вишней и чай «крем-брюле»

В Ярославле для школьников снова изменили меню. Обновляют его теперь каждую четверть после прошлогоднего опроса. Тогда у детей спросили, что они не едят в столовой, а что хотели бы видеть в рационе.

Теперь блюда и напитки, которые большинство детей не любит, перестали готовить и заменили их на то, что учащиеся и их родители указали желаемыми. Власти рассказали, что после такого решения в столовой увеличилось количество учащихся.

— Охват достаточно большой, но тем не менее нам ещё предстоит работать над тем, чтобы количество детей выросло. Наша задача — чтобы ребята питались правильно и сбалансированно, — сказала начальник отдела по вопросам оздоровления и отдыха детей департамента образования мэрии Ярославля Любовь Корсакова.

После того как меню разработала РАН, школьные завтраки стали делиться на мясные, рыбные и молочные, а обед для школьников стал сбалансированным и правильным: горячий суп, второе блюдо, напиток, выпечка или фрукт.

В мэрии рассказали, что в школе № 2 больше всего детям полюбились блинчики с вишней и чай «крем-брюле».

— С начала учебного года мы обновляем меню уже третий раз, — рассказала операционный директор «Комбината социального питания» Мария Мухо. — Меню всегда выверяется по белкам, жирам и углеводам. Завтрак составляет от 500 до 600 килокалорий — это достаточно сбалансированный завтрак, который по своей пищевой ценности составляет одну треть необходимых килокалорий в день для ребёнка.

А перед тем, как новым блюдам появиться на столе, что это происходит теперь каждую четверть, представители школы, родители, оператор питания и сотрудники мэрии их дегустируют.

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школаеда
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КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
23 янв 2020 в 07:49

500 ккал - 1/3 от суточной нормы в день.Это на какой возраст ребенка рассчитано?

Гость
23 янв 2020 в 07:36

На завтрак горячий суп???

ваш господин
23 янв 2020 в 07:21

бесплатная дегустация? оригинально😁