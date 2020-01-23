«В советских мультиках тоже было». ЛГБТ-скандал на детском спектакле: реакция ярославцев

Ярославцы считают, что не нужно обращать внимание на людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией

Спектакль, который прошел в ДК «Нефтяник» в Ярославле», стал скандальным после того, как родители увидели в нем пропаганду ЛГБТ (по сюжету девочка превращается в мальчика). Эту проблему решили обсудить даже в муниципалитете города. Там собралась плановая комиссия по социальной политике. Обсуждали ЛГБТ-пропаганду и как ей сопротивляться. Подписчики 76.RU во «ВКонтакте» тоже решили поразмышлять — а где она, грань между фантазией автора и пропагандой, между заботой о нравственном воспитании детей и кликушеством.

Одни настроены довольно категорично и рассуждают даже не о самом спектакле, в вообще о существовании ЛГБТ-движения.



— Гнать поганой метлой этих ЛГБТ от наших детей! Лично мне они не мешают, когда не навязывают свои взгляды, но от детей подальше, пожалуйста, — написала Ксения Родионова.



— Они по идее никому и не мешают, — считает Константин. — Всех больше возмущает их политика навязывания всем своей неправильной ориентации. Если бы сидели тихо и не пропагандировали бы, всем бы наплевать на них было.



Среди читателей нашлись и те, кто вспомнил советские мультфильмы и программы, в которых тоже есть неоднозначные моменты.



— Думаю, что ЛГБТ видят те, кто хочет его видеть. То есть когда смотрели те же самые советские мультфильмы, то никто не задумывался о том, что волк — гей, — вспомнила Ольга.



Также читательница напомнила, что была и детская передача «Ералаш», в одном из выпусков которой мальчик переоделся в девочку, чтобы его не побили.



— Или мультфильм «Гадкий я», где Грю воспитывает трех приемных девочек, переодевается в фею, чтобы сделать красивый праздник? Идеи с переодеванием, сменой пола идут еще с литературы древней Греции, и никто не возмущался. Люди, сами делая акцент на пропаганде, пропагандируют ЛГБТ. Если бы об этом речи не шло, никто не возмущался бы, и дети бы об этом не знали, — считает Ольга.

