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Город

«В советских мультиках тоже было». ЛГБТ-скандал на детском спектакле: реакция ярославцев

Одни считают, что это навязывание гомосексуализма, другие же думают, что проблема в восприятии

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Ярославцы считают, что не нужно обращать внимание на людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией&nbsp;

Ярославцы считают, что не нужно обращать внимание на людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией 

Спектакль, который прошел в ДК «Нефтяник» в Ярославле», стал скандальным после того, как родители увидели в нем пропаганду ЛГБТ (по сюжету девочка превращается в мальчика). Эту проблему решили обсудить даже в муниципалитете города. Там собралась плановая комиссия по социальной политике. Обсуждали ЛГБТ-пропаганду и как ей сопротивляться. Подписчики 76.RU во «ВКонтакте» тоже решили поразмышлять — а где она, грань между фантазией автора и пропагандой, между заботой о нравственном воспитании детей и кликушеством.

Одни настроены довольно категорично и рассуждают даже не о самом спектакле, в вообще о существовании ЛГБТ-движения.

— Гнать поганой метлой этих ЛГБТ от наших детей! Лично мне они не мешают, когда не навязывают свои взгляды, но от детей подальше, пожалуйста, — написала Ксения Родионова.

— Они по идее никому и не мешают, — считает Константин. — Всех больше возмущает их политика навязывания всем своей неправильной ориентации. Если бы сидели тихо и не пропагандировали бы, всем бы наплевать на них было.

Среди читателей нашлись и те, кто вспомнил советские мультфильмы и программы, в которых тоже есть неоднозначные моменты.

— Думаю, что ЛГБТ видят те, кто хочет его видеть. То есть когда смотрели те же самые советские мультфильмы, то никто не задумывался о том, что волк — гей, — вспомнила Ольга.

Также читательница напомнила, что была и детская передача «Ералаш», в одном из выпусков которой мальчик переоделся в девочку, чтобы его не побили.

— Или мультфильм «Гадкий я», где Грю воспитывает трех приемных девочек, переодевается в фею, чтобы сделать красивый праздник? Идеи с переодеванием, сменой пола идут еще с литературы древней Греции, и никто не возмущался. Люди, сами делая акцент на пропаганде, пропагандируют ЛГБТ. Если бы об этом речи не шло, никто не возмущался бы, и дети бы об этом не знали, — считает Ольга.

Есть и те, кто считает, что депутатам стоит заняться вопросами более насущными. Некоторые читатели считают, что властям стоит обсудить состояние дворов и дорог.

— На самом спектакле не был, поэтому, возможно, не объективен. Но со своим ребенком я бы встал и ушел и лучше бы сводил его в кафе, чтоб малыш не расстраивался. А про депутатов... интересные ребята, — размышляет читатель 76.ru. — Ищут волка-гея, вместо того чтобы дорогу отремонтировать или двор осветить?

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ЛГБТ
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КОММЕНТАРИИ (7)

Гость
23 янв 2020 в 08:55

Позиция редакции понятна: на любом скандале поднять рейтинги и продать больше рекламы. Либо поддержка и освещение проблем данного сообщества идет потому, что в редакции кто-то является представителем данного сообщества, либо латентным приверженцем.
Те кто комментирует переодевание кино и мультгероев в одежду другого пола, видимо никогда не задумывались почему герой это сделал. Фильм "Здравствуйте, я ваша тетя" почему герой Калягина переодевается в женскую одежду? Потому что ему надо скрыться от полицейских. "Джентльмены удачи" - в бегах и надо не привлекать к себе внимание. Волк в "Ну, погоди!" - в снегурочку, потому что заяц уже Дед Мороз, а двух дедов морозов на утреннике быть не может, а зайца поймать надо. Грю в "Гадкий я" переодевается в фею, не потому, что он трансвестит, а потому, что его кинула фирма по организации праздников, а расстроить ребенка пусть и усыновленного он не хочет. А в спектакле что? Там мальчик (девочка) считает что он девочка (мальчик), то есть трансгендер.
И о чем тут можно вести спор?

Гость
23 янв 2020 в 06:33

всегда власть пытается отвлекать народ то войной, то украиной, олимпиадами или гомиками. народу нужна реальная работа, если олигархам и ер нечего предложить то нужно менять не только правящую партию с стране но и строй.

Гость
23 янв 2020 в 06:56

Правильно, следует запретить еврочуму ЛГБТ законодательно в нашей новой конституции.
А также запретить постыдные фильмы, такие как "Любовь-морковь", "Джентельмены удачи", "Свадьба в малиновке" и особенно! шоу "Новые русские бабки". Потому что там происходит немыслимое: мужчины переодеваются в женщин!