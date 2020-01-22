Предприниматель из Ярославля обвинил ректора вуза в крупной краже оборудования

Помещение готовили под открытие барбершопа Фото: Алексей Бараев

В Ярославле предприниматель выступил с довольно серьёзным обвинением в адрес ректора театрального института. Он обвинил руководителя государственного вуза в краже оборудования из барбершопа.

— Речь идёт о специальных креслах, зеркалах, столах, светильниках... Всего на 700 тысяч рублей, — уточнил предприниматель Алексей Бараев. — Сейчас оборудования уже нет. Куда оно делось — мне неизвестно. Доступ к помещению нам теперь не дают.

Мужская парикмахерская должна была открыться в одном из помещений театрального института, которое вуз сдаёт в аренду. Барбершоп так и не открылся, и договор аренды стороны расторгли. Но у предпринимателя остался долг за аренду. Причём он уверяет, что около 100 тысяч рублей, а ректор вуза называет сумму в 240 тысяч рублей.



— Дело в том, что изначально помещение выставлялось по одной цене, а потом выяснилось, что она намного больше — отсюда и разногласия, — объяснил коммерсант Бараев. — Наш спор должен решить суд.



Ещё неделю назад оборудование было в том месте, где его оставил предприниматель. Где оно теперь — непонятно Фото: Алексей Бараев

И руководство вуза ждёт решения суда не меньше, чем предприниматель. В институте уверены, что правда окажется на их стороне.

— Предприниматель подписал акт после расторжения договора аренды, что претензий к нам не имеет, — рассказал свою версию конфликта ректор ЯГТИ Сергей Куценко. — Там не один предприниматель, а два: барбершоп открывал первый, а оборудование туда купил второй. Причём они оба между собой повязаны, у них ещё и визовый центр работает в другом помещении нашего вуза. Они создали между собой процесс, а мы тут причём?

Но где оборудование для барбершопа, ректор говорить отказывается. — Я не могу сейчас этого сказать, — заявляет он. — Идёт суд. Зато сотрудник института сыплет обвинения в адрес коммерсантов.

— Это нечистоплотные люди: они заявили один вид деятельности, а занимаются другим, что противозаконно, — разоблачил бизнесменов Сергей Куценко. — В здании института нельзя работать ни парикмахерским, ни визовым центрам. Последняя фирма у них зарегистрирована как полиграфическое производство — перед открытием они заявляли, что будут типографией и даже афиши к нашим спектаклям обещали печатать. А на деле — зарабатывают на визах.

