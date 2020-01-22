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Забыла про малышей: маму четырёх детей могут посадить за миллионный долг

Женщину долго разыскивали в Ярославской области

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Женщину нашли в деревне в Гаврилов-Ямском районе

Женщину нашли в деревне в Гаврилов-Ямском районе

Судебным приставам часто приходится ловить отцов-должников, которые забывают о своих детях, но им пришлось столкнуться с необычным делом — разыскиваемым должником оказалась многодетная мать. Своим четверым детям женщина долгое время не выплачивала алименты и накопила аж миллион рублей долга.

— Официально женщина нигде не работала, связаться с ней не получалось, поэтому многодетную мать объявили в розыск, — рассказали судебные приставы. — Нашли её в одной из деревень Гаврилов-Ямского района.

За уклонение от уплаты алиментов женщине назначили наказание — 10 суток административного ареста. Впереди у неё ещё один суд уже по уголовной статье «Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Тут наказание может быть вплоть до лишения свободы.

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