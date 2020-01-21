Надо больше хорошего: депутатов-единороссов призвали быть активнее в соцсетях

Сегодня днём в муниципалитете Ярославля депутаты на заседании фракции «Единая Россия» обсудили работу в прошлом году. Речь зашла об интернете. Решили, что нужно лучше работать в социальных сетях. Ведь негатива на работу городских властей и представителей там выливают много, а позитивными моментами, как правило, пользователи делятся не очень активно.



— Было предложение более активно проявлять себя в социальных сетях, — сообщил председатель муниципалитета Артур Ефремов. — Но это не какая-то инструкция к действию, а обычная рекомендация в рамках обсуждения текущих вопросов.



На прошлой неделе чиновники районной администрации показали в соцсетях, как старательно убирают лёд во дворах. По отчёту, и правда, всё хорошо — трактор и дворники отколотили весь ледяной накат с асфальта. Вот только ярославцы начали массово делиться в соцсетях другими кадрами и видео с пометкой «фейк ньюс» (ложная новость). На кадрах ярославцев ледяные тротуары и жуткие дороги во дворах.

