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Город

Надо больше хорошего: депутатов-единороссов призвали быть активнее в соцсетях

В ярославском муниципалитете обсудили работу в прошлом году

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Депутатов попросили постить больше хорошего

Депутатов попросили постить больше хорошего

Сегодня днём в муниципалитете Ярославля депутаты на заседании фракции «Единая Россия» обсудили работу в прошлом году. Речь зашла об интернете. Решили, что нужно лучше работать в социальных сетях. Ведь негатива на работу городских властей и представителей там выливают много, а позитивными моментами, как правило, пользователи делятся не очень активно.

— Было предложение более активно проявлять себя в социальных сетях, — сообщил председатель муниципалитета Артур Ефремов. — Но это не какая-то инструкция к действию, а обычная рекомендация в рамках обсуждения текущих вопросов.

На прошлой неделе чиновники районной администрации показали в соцсетях, как старательно убирают лёд во дворах. По отчёту, и правда, всё хорошо — трактор и дворники отколотили весь ледяной накат с асфальта. Вот только ярославцы начали массово делиться в соцсетях другими кадрами и видео с пометкой «фейк ньюс» (ложная новость). На кадрах ярославцев ледяные тротуары и жуткие дороги во дворах.

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депутатсоцсети
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КОММЕНТАРИИ (4)

Роман Григорьев
21 янв 2020 в 19:51

Делами нужно заниматься, а не в интернете строчить. Работнички...

Гость
21 янв 2020 в 19:09

Всем понятно-мэр -хороший.Сказал Артур,надев калоши.И по лужам,грязи,ямам в темноту пошел он прямо.

ваш господин
21 янв 2020 в 19:08

народ и партия - едины! дима - жил дима -жив дима буде жыт😁