Участник «Евровидения» Пётр Налич спел для пациентов ярославского хосписа

В дом милосердия кузнеца Лобова в посёлке Поречье-Рыбное Ярославской области 19 января приехали волонтёры и необычный гость — певец, композитор и участник «Евровидения-2010» Пётр Налич.
— Сегодня, в Богоявление, в дом милосердия приехали волонтеры, гости и Петя Налич, — рассказали работники хосписа. — Совершенно домашняя атмосфера: объятия, чаепитие, «тележка радости», вкусные угощения и подарки. Когда в одном дне так много жизни, это так здорово.
Дом милосердия кузнеца Лобова — это медико-социальное учреждение, оказывающее медицинскую, социальную, психологическую, духовную и юридическую помощь онкологическим больным и их семьям как в период болезни, так и после утраты близких. В дом милосердия попадают пациенты, имеющие неизлечимые прогрессирующие заболевания.