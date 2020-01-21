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Участник «Евровидения» Пётр Налич спел для пациентов ярославского хосписа

Певец приехал в дом милосердия со своей гитарой

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Пётр Налич приехал в дом милосердия в посёлок&nbsp;Поречье-Рыбное

Пётр Налич приехал в дом милосердия в посёлок Поречье-Рыбное

В дом милосердия кузнеца Лобова в посёлке Поречье-Рыбное Ярославской области 19 января приехали волонтёры и необычный гость — певец, композитор и участник «Евровидения-2010» Пётр Налич.

— Сегодня, в Богоявление, в дом милосердия приехали волонтеры, гости и Петя Налич, — рассказали работники хосписа. — Совершенно домашняя атмосфера: объятия, чаепитие, «тележка радости», вкусные угощения и подарки. Когда в одном дне так много жизни, это так здорово.

Звёздный гость выступил для пациентов хосписа

Звёздный гость выступил для пациентов хосписа

Дом милосердия кузнеца Лобова — это медико-социальное учреждение, оказывающее медицинскую, социальную, психологическую, духовную и юридическую помощь онкологическим больным и их семьям как в период болезни, так и после утраты близких. В дом милосердия попадают пациенты, имеющие неизлечимые прогрессирующие заболевания.

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Пётр Наличхоспис
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КОММЕНТАРИИ (6)

ГОСТЬ
21 янв 2020 в 11:44

СпасиБо!!!!

Гость
21 янв 2020 в 10:27

Красава!

Гость
21 янв 2020 в 10:16

от одного вида обшарпанных стен , дверей данного учреждения уже можно в депрессию впасть , да ещё какой-то дядька не бритый на гитаре бремчит