Участник «Евровидения» Пётр Налич спел для пациентов ярославского хосписа

В дом милосердия кузнеца Лобова в посёлке Поречье-Рыбное Ярославской области 19 января приехали волонтёры и необычный гость — певец, композитор и участник «Евровидения-2010» Пётр Налич.



— Сегодня, в Богоявление, в дом милосердия приехали волонтеры, гости и Петя Налич, — рассказали работники хосписа. — Совершенно домашняя атмосфера: объятия, чаепитие, «тележка радости», вкусные угощения и подарки. Когда в одном дне так много жизни, это так здорово.

