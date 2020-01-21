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Город Ну и дыра! Фоторепортаж

Разорённые «старички»: как частные дома умирают, освобождая элитные земли

Репортаж из местечка в нескольких минутах от центра Ярославля

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Дом уже мёртв

Дом уже мёртв

Это очень близко к историческому центру Ярославля. Буквально мост через Которосль переехать. Угол Московского проспекта и Мельничной улицы выглядит пугающе. Особенно по вечерам. Кусты, свалки мусора и натоптанные непонятно кем и для чего тропки... Жилых домов здесь нет. Зато есть деревянные «старички», которые отжили свое. Теперь на них красуются яркие вывески «продам». Дома разорены и не представляют никакой ценности. Зато земля под ними стоит дорого. Очень. Рано или поздно здесь вырастет новостройка. Ну а пока это место будто из фильма ужасов. 

Так называемый тротуар

Так называемый тротуар

Дом вряд ли ценен. А вот земля...

Дом вряд ли ценен. А вот земля...

Будто кадр из фильма ужасов

Будто кадр из фильма ужасов

Земля здесь стоит дорого. Очень дорого

Земля здесь стоит дорого. Очень дорого

До исторического центра города меньше километра

До исторического центра города меньше километра

Не так давно здесь была жизнь

Не так давно здесь была жизнь

Разруха и отчаяние

Разруха и отчаяние

Этот дом еще крепкий

Этот дом еще крепкий

Модные новостройки здесь растут быстро

Модные новостройки здесь растут быстро

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ну и дыраархитектура
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КОММЕНТАРИИ (13)

Гость
21 янв 2020 в 07:54

Кому нужны эти развалины. Бежать нужно скорее с региона и из страны.

Гость
21 янв 2020 в 07:28

В Москве картина такая же. Хотят 5 миллионов за дом, вокруг них строят колодец из новостроек и на этом все дело заканчивается. Если подумать,, в столице на сегодняшний день проживает 12 миллионов жителей

Гость
21 янв 2020 в 07:14

Всему свое время. В чем смысл статьи?