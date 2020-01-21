Разорённые «старички»: как частные дома умирают, освобождая элитные земли

Это очень близко к историческому центру Ярославля. Буквально мост через Которосль переехать. Угол Московского проспекта и Мельничной улицы выглядит пугающе. Особенно по вечерам. Кусты, свалки мусора и натоптанные непонятно кем и для чего тропки... Жилых домов здесь нет. Зато есть деревянные «старички», которые отжили свое. Теперь на них красуются яркие вывески «продам». Дома разорены и не представляют никакой ценности. Зато земля под ними стоит дорого. Очень. Рано или поздно здесь вырастет новостройка. Ну а пока это место будто из фильма ужасов.
13 декабря 2019
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