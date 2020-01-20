«Разделся, вышел, передумал»: ярославец вышел на льдину, чтобы окунуться на Крещение в Волге

Мужчина некоторое время раздумывал над тем, чтобы окунуться

Забавную и одновременно пугающую сцену увидели ярославцы в день Крещения. 19 января на берегу Волги со стороны Толгского монастыря со всей уверенностью собрался окунуться в воды реки раздетый мужчина. Он приготовился: вышел на кромку льда в одних плавках.

— Разделся. Вышел. Подумал. Не нырнул. И слава богу, — опубликовал в соцсетях Дмитрий Селевко, увидевший мужчину.



На берегу нерешительного смельчака ждала девушка.