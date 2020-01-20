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«Разделся, вышел, передумал»: ярославец вышел на льдину, чтобы окунуться на Крещение в Волге

Мужчину в одних плавках заметили на берегу

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Мужчина некоторое время раздумывал над тем, чтобы окунуться&nbsp;

Мужчина некоторое время раздумывал над тем, чтобы окунуться 

Забавную и одновременно пугающую сцену увидели ярославцы в день Крещения. 19 января на берегу Волги со стороны Толгского монастыря со всей уверенностью собрался окунуться в воды реки раздетый мужчина. Он приготовился: вышел на кромку льда в одних плавках. 

— Разделся. Вышел. Подумал. Не нырнул. И слава богу, — опубликовал в соцсетях Дмитрий Селевко, увидевший мужчину. 

На берегу нерешительного смельчака ждала девушка. 

Течение на Волге было очень быстрым

Течение на Волге было очень быстрым

Пользователи Сети испугались за мужчину, увидев, какое сильное течение было на Волге в тот день.

Как отметили Крещение те, кто пришел к официальной купели, в нашем репортаже

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Крещение 2020Волга
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КОММЕНТАРИИ (7)

Гость
20 янв 2020 в 17:32

Головой нужно думать, берег во льду обратно как вылезть.

Гость
20 янв 2020 в 17:30

Могу подсказать точнее место- на стороне г,Энгельс.

Гость
20 янв 2020 в 17:29

больной наверно