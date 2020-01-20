В Ярославле решили увеличить премии учителям, выпускникам, спортсменам и работникам культуры

Мэр Ярославля Владимир Волков неожиданно сменил курс своей политики и вместо урезания премий для отличившихся выпускников школ предложил их увеличить. В начале января появился документ, в котором предлагалось убрать денежное вознаграждение серебряным медалистам и чуть-чуть увеличить тем, кто сдаст ЕГЭ на 100 баллов.
Сегодня на общегородской планёрке утвердили повышение для всех:
- выпускникам, закончившим школу с отличием, увеличат награду с 3 до 4 тысяч рублей;
- выпускникам, получившим одну-две четвёрки в аттестате, увеличат премию с 2 до 2,5 тысячи рублей;
- премия за 100 баллов на ЕГЭ вырастет с 1,5 до 2 тысяч рублей.
Но и это ещё не всё. Денег добавят также отличившимся учителям.
— Премию педагогам, проявившим в течение года активность, предлагается увеличить с 15 до 20 тысяч рублей. Это 25 премий ко Дню учителя, — рассказала директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова.
Для этого в городском бюджете придётся найти дополнительно чуть больше полумиллиона рублей.
И на этом мэр не остановился. Ежегодные награды увеличат также работникам культуры и отличившимся спортсменам.
В сфере культуры это четыре премии: в области культуры и искусства, библиотечного дела, художественного образования и премия Тихомирова.
— Примерно на пять тысяч рублей предлагается увеличить каждую премию. Дополнительно потребуется 52 тысячи рублей в год, — рассказали в департаменте.
Спортсменам также предлагается индексировать награды из городского бюджета. Это примерно 130 стипендий, которые получают особо отличившиеся в спорте.
— Дополнительно на это потребуется 282 тысячи рублей, — сказал чиновник управления по физической культуры и спорту мэрии Ярославля.
Мэр Владимир Волков поддержал увеличение по всем пунктам и обратился к директору департамента финансов с просьбой запланировать в бюджете эти траты.
Вот только где именно найдут деньги на увеличение почти в миллион рублей, пока неизвестно. Бюджет 2020 года в Ярославле богатым не называют даже те, кто его принимал.
В прошлом году мэр Ярославля сократил некоторые социальные льготы, связанные со школьным питанием, льготным проездом в общественном транспорте.