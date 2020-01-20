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В Ярославле решили увеличить премии учителям, выпускникам, спортсменам и работникам культуры

Сколько денег дадут и за что

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Мэр решил никого не лишать выплат, а наоборот, их увеличить&nbsp;

Мэр решил никого не лишать выплат, а наоборот, их увеличить 

Мэр Ярославля Владимир Волков неожиданно сменил курс своей политики и вместо урезания премий для отличившихся выпускников школ предложил их увеличить. В начале января появился документ, в котором предлагалось убрать денежное вознаграждение серебряным медалистам и чуть-чуть увеличить тем, кто сдаст ЕГЭ на 100 баллов. 

Сегодня на общегородской планёрке утвердили повышение для всех:

  • выпускникам, закончившим школу с отличием, увеличат награду с 3 до 4 тысяч рублей;
  • выпускникам, получившим одну-две четвёрки в аттестате, увеличат премию с 2 до 2,5 тысячи рублей;
  • премия за 100 баллов на ЕГЭ вырастет с 1,5 до 2 тысяч рублей. 

Но и это ещё не всё. Денег добавят также отличившимся учителям. 

— Премию педагогам, проявившим в течение года активность, предлагается увеличить с 15 до 20 тысяч рублей. Это 25 премий ко Дню учителя, — рассказала директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова. 

Для этого в городском бюджете придётся найти дополнительно чуть больше полумиллиона рублей. 

И на этом мэр не остановился. Ежегодные награды увеличат также работникам культуры и отличившимся спортсменам. 

В сфере культуры это четыре премии: в области культуры и искусства, библиотечного дела, художественного образования и премия Тихомирова. 

— Примерно на пять тысяч рублей предлагается увеличить каждую премию. Дополнительно потребуется 52 тысячи рублей в год, — рассказали в департаменте. 

Спортсменам также предлагается индексировать награды из городского бюджета. Это примерно 130 стипендий, которые получают особо отличившиеся в спорте. 

— Дополнительно на это потребуется 282 тысячи рублей, — сказал чиновник управления по физической культуры и спорту мэрии Ярославля. 

Мэр Владимир Волков поддержал увеличение по всем пунктам и обратился к директору департамента финансов с просьбой запланировать в бюджете эти траты. 

Вот только где именно найдут деньги на увеличение почти в миллион рублей, пока неизвестно. Бюджет 2020 года в Ярославле богатым не называют даже те, кто его принимал. 

В прошлом году мэр Ярославля сократил некоторые социальные льготы, связанные со школьным питанием, льготным проездом в общественном транспорте. 

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премиипремии учителямгородской бюджет
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КОММЕНТАРИИ (1)

ваш господин
20 янв 2020 в 14:13

нашего доброго мэра к заму,там его место😁