В Ярославле решили увеличить премии учителям, выпускникам, спортсменам и работникам культуры

Мэр решил никого не лишать выплат, а наоборот, их увеличить

Мэр Ярославля Владимир Волков неожиданно сменил курс своей политики и вместо урезания премий для отличившихся выпускников школ предложил их увеличить. В начале января появился документ, в котором предлагалось убрать денежное вознаграждение серебряным медалистам и чуть-чуть увеличить тем, кто сдаст ЕГЭ на 100 баллов.

Сегодня на общегородской планёрке утвердили повышение для всех:

выпускникам, закончившим школу с отличием, увеличат награду с 3 до 4 тысяч рублей;

выпускникам, получившим одну-две четвёрки в аттестате, увеличат премию с 2 до 2,5 тысячи рублей;



премия за 100 баллов на ЕГЭ вырастет с 1,5 до 2 тысяч рублей.

Но и это ещё не всё. Денег добавят также отличившимся учителям.