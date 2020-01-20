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Под Рыбинском нашли артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны

На место находки вызвали ОМОН

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Снаряд обследовали на месте

Снаряд обследовали на месте

В конце прошлой недели местный житель рядом с деревней Якунники в Рыбинском районе нашёл предмет, похожий на артиллерийский снаряд. Мужчина сразу позвонил в полицию. На место приехали сотрудники инженерно- технической группы ОМОН, чтобы исследовать и в случае необходимости обезвредить находку.

— В результате обследования установлен 76-миллиметровый артиллерийский снаряд без взрывателя времен Великой Отечественной войны, — рассказали в Управлении Росгвардии по Ярославской области. — Найденный снаряд опасности не представляет, его передали сотрудникам следственно-оперативной группы.

В Ярославской области снаряды находят достаточно часто. В сентябре возле железнодорожных путей нашли аж 33 артиллерийских снаряда, в Ярославле рядом с торговым центром в Брагино прохожие обнаружили мину, а в Заволжском районе мужчина нашёл миномётный снаряд.

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артиллерийский снаряд
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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
20 янв 2020 в 08:32

подарите его стреху, он так любит пиарится на фоне второй мировой. из своих достижений у него только коррупция и разруха.

Справедливый
20 янв 2020 в 07:30

Там боёв не было. Откуда берутся...

Гость
20 янв 2020 в 07:17

эхо войны ...(с)