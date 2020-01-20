Под Рыбинском нашли артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны

В конце прошлой недели местный житель рядом с деревней Якунники в Рыбинском районе нашёл предмет, похожий на артиллерийский снаряд. Мужчина сразу позвонил в полицию. На место приехали сотрудники инженерно- технической группы ОМОН, чтобы исследовать и в случае необходимости обезвредить находку.



— В результате обследования установлен 76-миллиметровый артиллерийский снаряд без взрывателя времен Великой Отечественной войны, — рассказали в Управлении Росгвардии по Ярославской области. — Найденный снаряд опасности не представляет, его передали сотрудникам следственно-оперативной группы.

