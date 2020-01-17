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Город

«Спасибо всем безответственным»: в Ярославле через гигантские лужи проложили мостки

В мэрии объяснили из-за чего затопило путь к остановке

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Людям приходится идти к остановке по уложенным в лужу доскам

Людям приходится идти к остановке по уложенным в лужу доскам

В Ярославле путь к остановке от торгового центра «Альтаир» затопило. Через разлившиеся гигантские лужи положили деревянные мостки, чтобы люди хоть как-то могли там ходить. Как это выглядит, сфотографировал Серж Труманян и выложил снимок в Facebook.

— Эта конструкция собой как бы символизирует наш город, устремлённый в будущее, — возмущается активист сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев. — В будущем у нас серая и невзрачная архитектура, под нами лужи и грязь, а позади непонятно что. И шаг вправо или влево невозможен. А если серьёзно, то такое торжество технологий не может не поражать. Показывает настоящее положение дел в хозяйстве, которое присуще какой-нибудь деревне, которой мы собственно на данный момент и являемся. Спасибо всем безответственным.

Городские власти случившееся объясняют так:

— Проблема с ливнёвкой. Взяли в работу, — сказали в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля.

Ещё один потоп произошёл накануне в самом центре города. Фото и видео оттуда в редакцию прислал читатель 76.RU Александр Кудряшов.

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городская средаЧП
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КОММЕНТАРИИ (7)

Гость
17 янв 2020 в 22:00

Толдычат одно и то же : "взяли в работу". Хоть бы придумали что новое. А еще лучше пошли бы они .... вслед за Бадаевым.

Гость
17 янв 2020 в 22:01

Таким образом будем туризм развивать и туристов привлекать в Ярославль со всего мира. Это Венеция и первобытно-общинное стойбище в одном лице. В каком городе ещё такое увидишь.

Гость
17 янв 2020 в 21:54

Эта проблема возникает из года в год...что не дождь,так все,ни проехать ,ни пройти...за несколько лет не могут сделать левневку,ужас!!!и сейчас будет так же,сказали ,что взяли в работу,а на самом деле,сказали,чтоб отстали...посмотрим в каком году они исправят эту ситуацию!