«Спасибо всем безответственным»: в Ярославле через гигантские лужи проложили мостки

В Ярославле путь к остановке от торгового центра «Альтаир» затопило. Через разлившиеся гигантские лужи положили деревянные мостки, чтобы люди хоть как-то могли там ходить. Как это выглядит, сфотографировал Серж Труманян и выложил снимок в Facebook.



— Эта конструкция собой как бы символизирует наш город, устремлённый в будущее, — возмущается активист сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев. — В будущем у нас серая и невзрачная архитектура, под нами лужи и грязь, а позади непонятно что. И шаг вправо или влево невозможен. А если серьёзно, то такое торжество технологий не может не поражать. Показывает настоящее положение дел в хозяйстве, которое присуще какой-нибудь деревне, которой мы собственно на данный момент и являемся. Спасибо всем безответственным.

