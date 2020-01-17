В Брагино в коварной луже тонут машины: 8 фото смельчаков, решивших её переехать

Жители Брагино просят хоть что-то сделать с улицей Строителей — и ходить, и ездить по ней невозможно. Улица в лужах, подчас очень коварных. Одна из них стала почти морем, в котором тонут машины отчаянных смельчаков, решившихся по ней проехать. В группе «Жесть Ярославль» в соцсети «ВКонтакте» выложили подборку фото машин, которых поймала коварная лужа.
— Интересно, сколько еще машин должно пострадать от наших безопасных и качественных дорог, чтоб наша мэрия приняла меры? — написал автор подборки в группе «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте». — Улица Строителей отличилась. И это только меньшая часть машин, которые там утонули. Всех наверняка не пересчитать!
— Данный земельный участок размежеван под строительство автомобильной дороги, — прокомментировали в департаменте городского хозяйства.
В Ярославле чиновники районной администрации показали в соцсетях, как старательно убирают лёд во дворах. По отчёту, и правда, всё хорошо — трактор и дворники отколотили весь ледяной накат с асфальта. Вот только ярославцы начали массово делиться в соцсетях другими кадрами и видео с пометкой «фейк ньюс» (ложная новость). На кадрах ярославцев ледяные тротуары и жуткие дороги во дворах.