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В Брагино в коварной луже тонут машины: 8 фото смельчаков, решивших её переехать

Ярославские водители пытались, но не смогли

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В коварной луже застряла даже&nbsp;«Газель»

В коварной луже застряла даже «Газель»

Жители Брагино просят хоть что-то сделать с улицей Строителей — и ходить, и ездить по ней невозможно. Улица в лужах, подчас очень коварных. Одна из них стала почти морем, в котором тонут машины отчаянных смельчаков, решившихся по ней проехать. В группе «Жесть Ярославль» в соцсети «ВКонтакте» выложили подборку фото машин, которых поймала коварная лужа.

Так можно и без машины остаться

Так можно и без машины остаться

Когда яма залита водой, сложно догадаться, что она настолько глубокая

Когда яма залита водой, сложно догадаться, что она настолько глубокая

— Интересно, сколько еще машин должно пострадать от наших безопасных и качественных дорог, чтоб наша мэрия приняла меры? — написал автор подборки в группе «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте». — Улица Строителей отличилась. И это только меньшая часть машин, которые там утонули. Всех наверняка не пересчитать!

От коварной лужи пострадали уже десятки авто

От коварной лужи пострадали уже десятки авто

— Данный земельный участок размежеван под строительство автомобильной дороги, — прокомментировали в департаменте городского хозяйства.

Попытка проехать за домом 15 на улице Строителей может закончиться вот так

Попытка проехать за домом 15 на улице Строителей может закончиться вот так

Огромная лужа находится в районе дома 15 на улице Строителей

Огромная лужа находится в районе дома 15 на улице Строителей

Жители уже называют свои машины плавсредствами

Жители уже называют свои машины плавсредствами

Водители приходят на помощь друг другу — вытаскивают застрявших на тросах

Водители приходят на помощь друг другу — вытаскивают застрявших на тросах

В Ярославле чиновники районной администрации показали в соцсетях, как старательно убирают лёд во дворах. По отчёту, и правда, всё хорошо — трактор и дворники отколотили весь ледяной накат с асфальта. Вот только ярославцы начали массово делиться в соцсетях другими кадрами и видео с пометкой «фейк ньюс» (ложная новость). На кадрах ярославцев ледяные тротуары и жуткие дороги во дворах.

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лужадороги
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КОММЕНТАРИИ (11)

ваш господин
17 янв 2020 в 14:01

и это столица золотого кольца раиссии?😁

Гость
17 янв 2020 в 14:25

Это все полная ерунда, яма конечно есть, только кто в ней виноват - сами жители. Я там жил раньше, такого не было. А стало вот почему - там все любители завалили все дворы тачками, везде все разъездили и начали долбать асфальт в конце концов под свои частные парковки. Теперь там уже не дорога ул. строителей а бесконеный склад машин, а поскольку эта самая окраина города, там уже все плюнули что-то делать и все там варятся в собственном соку. Трущобы короче.

Гость
17 янв 2020 в 14:12

Подавайте все пострадавшие на мэрию в суд,не бойтесь и не думайте,что бесполезно.Не бесполезно.Крутите их на деньги