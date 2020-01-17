В Брагино в коварной луже тонут машины: 8 фото смельчаков, решивших её переехать

Гость 17 янв 2020 в 14:25

Это все полная ерунда, яма конечно есть, только кто в ней виноват - сами жители. Я там жил раньше, такого не было. А стало вот почему - там все любители завалили все дворы тачками, везде все разъездили и начали долбать асфальт в конце концов под свои частные парковки. Теперь там уже не дорога ул. строителей а бесконеный склад машин, а поскольку эта самая окраина города, там уже все плюнули что-то делать и все там варятся в собственном соку. Трущобы короче.