«Это опасно»: детский омбудсмен устроит проверку бассейну «Шинник»

Посещение бассейна «Шинник» в Ярославле назвали опасным для детей. Причина оказалась не в самом спорткомплексе, а в возможностях попасть на его территорию, заезд на которую сделали платным с 2020 года.
— Родителей несовершеннолетних понуждают сделать выбор между безопасностью и платностью, — выяснил детский омбудсмен Михаил Крупин. — Родители не могут безопасно высадить ребёнка непосредственно на территории спорткомплекса, а вынуждены останавливаться на проезжей части дороги, подвергая их жизнь и здоровье опасности.
Иными словами, когда бассейн сделал въезд на территорию платным, водителям стало негде бесплатно высадить ребёнка. В бассейне постоянно занимаются около 500 детей.
— В настоящее время сотрудниками аппарата изучаются документы, производится опрос должностных лиц, — заявил Михаил Крупин.
Уполномоченный по правам ребёнка нередко обращает внимание на детали. Например, после скандала с дракой малышей в детском саду он предложил устанавливать камеры на детских площадках.