«Это опасно»: детский омбудсмен устроит проверку бассейну «Шинник»

Посещение бассейна «Шинник» в Ярославле назвали опасным для детей. Причина оказалась не в самом спорткомплексе, а в возможностях попасть на его территорию, заезд на которую сделали платным с 2020 года.

— Родителей несовершеннолетних понуждают сделать выбор между безопасностью и платностью, — выяснил детский омбудсмен Михаил Крупин. — Родители не могут безопасно высадить ребёнка непосредственно на территории спорткомплекса, а вынуждены останавливаться на проезжей части дороги, подвергая их жизнь и здоровье опасности.