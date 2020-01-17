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«Это опасно»: детский омбудсмен устроит проверку бассейну «Шинник»

В чём увидели опасность

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Заезд на территорию бассейна с 2020 года сделали платным&nbsp;

Заезд на территорию бассейна с 2020 года сделали платным 

Посещение бассейна «Шинник» в Ярославле назвали опасным для детей. Причина оказалась не в самом спорткомплексе, а в возможностях попасть на его территорию, заезд на которую сделали платным с 2020 года. 

— Родителей несовершеннолетних понуждают сделать выбор между безопасностью и платностью, — выяснил детский омбудсмен Михаил Крупин. — Родители не могут безопасно высадить ребёнка непосредственно на территории спорткомплекса, а вынуждены останавливаться на проезжей части дороги, подвергая их жизнь и здоровье опасности. 

Иными словами, когда бассейн сделал въезд на территорию платным, водителям стало негде бесплатно высадить ребёнка. В бассейне постоянно занимаются около 500 детей. 

Родителей лишили возможности просто бесплатно высадить ребёнка&nbsp;

Родителей лишили возможности просто бесплатно высадить ребёнка 

— В настоящее время сотрудниками аппарата изучаются документы, производится опрос должностных лиц, — заявил Михаил Крупин.

Уполномоченный по правам ребёнка нередко обращает внимание на детали. Например, после скандала с дракой малышей в детском саду он предложил устанавливать камеры на детских площадках. 

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бассейндетский омбудсмен
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КОММЕНТАРИИ (6)

гость
17 янв 2020 в 12:25

Что за фигня? мы в своё время вообще туда пешком ходили. Пожалуйста пусть высаживают у входа с ул. Володарского, да и с ул. Свердлова нормально пройти можно... Совсем уже буржуазия извращается

ваш господин
17 янв 2020 в 12:15

а пущай высаживают детей на безопасных остановках общественного транспорта😁