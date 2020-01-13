13 января понедельник
СЕЙЧАС +1°С
usd 61.26
eur 68.05
СЕЙЧАС +1°С
usd 61.26
eur 68.05

Все новости

Все новости
Город

Дорогие призы: из-за чего в ярославском торговом центре устроили давку

Руководство магазина прокомментировало информацию о столпотворении у эскалатора

3 459
7 Обсудить

Поделиться

На раздачу призов пришло полтысячи человек

На раздачу призов пришло полтысячи человек

12 января в Ярославле около 500 человек пришли в торговый центр на розыгрыш призов в честь юбилея магазина игрушек. В этот день раздали около 150 подарков — от постельного белья и игрушек до бытовой техники. Главными призами стали телевизор, игровая приставка и ноутбук. Правда, после праздника, как говорят очевидцы, началась давка у эскалатора, так как он стал практически единственным выходом для посетителей. Боковые выходы, по словам людей, охрана якобы не открывала.

Мы связались с представителем магазина, где проходил розыгрыш.

— У эскалатора действительно выстроилась очередь. Но никакой давки не было. Все спокойно друг за другом спускались. Часть людей вообще не пошла вниз, а разошлись по магазинам на втором этаже. Постепенно открыли и все боковые выходы. Примерно через 10 минут народа уже не было. Насколько нам известно, никаких претензий к нам ни у кого не было, — рассказала управляющая магазином Анастасия Тарасенко.

Видео: «Жесть Ярославль» / Vk.com

Руководство магазина также отметило, что для них это был первый опыт проведения такого массового мероприятия, и пообещало в будущем более тщательно прорабатывать организационные вопросы.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 1
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 1
  • ПЕЧАЛЬ 2

Поделиться

Поделиться

давка в торговом центрелотерея
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (7)

Гость
13 янв 2020 в 15:15

Вторая статья на тему "ни о чем".

Гость
13 янв 2020 в 15:09

вам писать что ли не о чем ? ну сходили бы в предновогодние дни в супермаркеты , там каждый день столько народу было , ну или на вокзал сходите когда поезда прибывают , там сколько . Хотите больше трэша , тогда летом на станцию молот в выходной , как там толпа штурмует пригородный поезд , по головам лезут . А ждать не хотите тогда с утра в час пик например в брагино у космоса , остановка в центр вот где реальная давка в маршрутки

Гость
13 янв 2020 в 15:04

а где давка?