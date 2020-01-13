Дорогие призы: из-за чего в ярославском торговом центре устроили давку

12 января в Ярославле около 500 человек пришли в торговый центр на розыгрыш призов в честь юбилея магазина игрушек. В этот день раздали около 150 подарков — от постельного белья и игрушек до бытовой техники. Главными призами стали телевизор, игровая приставка и ноутбук. Правда, после праздника, как говорят очевидцы, началась давка у эскалатора, так как он стал практически единственным выходом для посетителей. Боковые выходы, по словам людей, охрана якобы не открывала.



Мы связались с представителем магазина, где проходил розыгрыш.

