Дорогие призы: из-за чего в ярославском торговом центре устроили давку

12 января в Ярославле около 500 человек пришли в торговый центр на розыгрыш призов в честь юбилея магазина игрушек. В этот день раздали около 150 подарков — от постельного белья и игрушек до бытовой техники. Главными призами стали телевизор, игровая приставка и ноутбук. Правда, после праздника, как говорят очевидцы, началась давка у эскалатора, так как он стал практически единственным выходом для посетителей. Боковые выходы, по словам людей, охрана якобы не открывала.
Мы связались с представителем магазина, где проходил розыгрыш.
— У эскалатора действительно выстроилась очередь. Но никакой давки не было. Все спокойно друг за другом спускались. Часть людей вообще не пошла вниз, а разошлись по магазинам на втором этаже. Постепенно открыли и все боковые выходы. Примерно через 10 минут народа уже не было. Насколько нам известно, никаких претензий к нам ни у кого не было, — рассказала управляющая магазином Анастасия Тарасенко.
Видео: «Жесть Ярославль» / Vk.com
Руководство магазина также отметило, что для них это был первый опыт проведения такого массового мероприятия, и пообещало в будущем более тщательно прорабатывать организационные вопросы.