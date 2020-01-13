«Снег и лед не убираются»: мэрия Ярославля раскритиковала свои предприятия за плохую работу

По ее данным, за начало января было выявлено 37 остановок, не расчищенных от снега и льда. На 22 из них размещены ларьки, владельцы которых должны содержать территорию. За остальные отвечает городское «Спецавтохозяйство». Также к САХу выдвинуты претензии по содержанию дорог и пешеходных переходов. Например, у проверяющих возникли замечания к содержанию проспекта Дзержинского, улицы Некрасова.

Мэрия Ярославля раскритиковала свои предприятия за плохую уборку города. О проведенных за последнее время проверках 13 января на общегородском совещании рассказала начальник управления организации контроля и мониторинга в сфере благоустройства мэрии Ирина Леонова.

Порция критики досталась и другому городскому предприятию — «Горзеленхозстрой», которое отвечает за чистоту в парках. Его сотрудники тоже не везде результативно борются со снегом и льдом. Например, проверяющие увидели очень скользкие дорожки в парке Мира и лед на лестнице у Стрелки.

— Такие проверки проводятся ежедневно. Мы в обязательном порядке проверяем устранение выявленных замечаний, — отметила Леонова.



Напомним, в прошедшие выходные в городе опять был каток.



— Снегопады давно прошли, а на набережной по-прежнему актуален прокат коньков. Уважаемые чиновники, если вы не можете организовать работу и обеспечить результат, то выходите работать руками, а не языком, — предложил активист группы «Дороги Ярославля» Камиль Бикмурзин.



Многие в комментариях его поддержали.

