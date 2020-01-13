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Город

«Снег и лед не убираются»: мэрия Ярославля раскритиковала свои предприятия за плохую работу

Городская чиновница откровенно рассказала о проведенных проверках

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В Ярославле многие тротуары превратились в катки

В Ярославле многие тротуары превратились в катки

Мэрия Ярославля раскритиковала свои предприятия за плохую уборку города. О проведенных за последнее время проверках 13 января на общегородском совещании рассказала начальник управления организации контроля и мониторинга в сфере благоустройства мэрии Ирина Леонова. 

По ее данным, за начало января было выявлено 37 остановок, не расчищенных от снега и льда. На 22 из них размещены ларьки, владельцы которых должны содержать территорию. За остальные отвечает городское «Спецавтохозяйство». Также к САХу выдвинуты претензии по содержанию дорог и пешеходных переходов. Например, у проверяющих возникли замечания к содержанию проспекта Дзержинского, улицы Некрасова.

Порция критики досталась и другому городскому предприятию — «Горзеленхозстрой», которое отвечает за чистоту в парках. Его сотрудники тоже не везде результативно борются со снегом и льдом. Например, проверяющие увидели очень скользкие дорожки в парке Мира и лед на лестнице у Стрелки.

Такие проверки проводятся ежедневно. Мы в обязательном порядке проверяем устранение выявленных замечаний, — отметила Леонова.

Напомним, в прошедшие выходные в городе опять был каток.

— Снегопады давно прошли, а на набережной по-прежнему актуален прокат коньков. Уважаемые чиновники, если вы не можете организовать работу и обеспечить результат, то выходите работать руками, а не языком, — предложил активист группы «Дороги Ярославля» Камиль Бикмурзин.

Многие в комментариях его поддержали.

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уборка города от снега
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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
13 янв 2020 в 13:22

как они посмели грубо наехать на святого Саа ах какого работягу.

гость
13 янв 2020 в 13:15

Самобичевание 100 го уровня,а где штрафы реальным виновникам?

ваш господин
13 янв 2020 в 13:11

откровенно рассказывать не мешки ворочать😁