Больше заработают на другом: Алексей Венедиктов — о том, почему закрылось «Эхо Москвы — Ярославль»

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов пообщался с подписчиками в рубрике «Дай Дудя» на YouTube. Известный журналист ответил на вопрос ярославцев о закрытии в нашем регионе радиостанции «Эхо Москвы — Ярославль».



— Да, собственники — держатели лицензии — подумали, что они больше денег заработают на музыке, — сказал в прямом эфире Алексей Венедиктов. — И сделали там на этой частоте, которая им принадлежит, радио «Маруся FM». Что можно сделать? Вы в Ярославле можете нас слушать через сайт, через интернет.

