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Больше заработают на другом: Алексей Венедиктов — о том, почему закрылось «Эхо Москвы — Ярославль»

Главный редактор в прямом эфире пообщался с подписчиками

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Главный редактор&nbsp;«Эхо Москвы» Алексей Венедиктов пообщался с подписчиками в ютьюбе

Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов пообщался с подписчиками в ютьюбе

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов пообщался с подписчиками в рубрике «Дай Дудя» на YouTube. Известный журналист ответил на вопрос ярославцев о закрытии в нашем регионе радиостанции «Эхо Москвы — Ярославль».

Да, собственники — держатели лицензии — подумали, что они больше денег заработают на музыке, — сказал в прямом эфире Алексей Венедиктов. — И сделали там на этой частоте, которая им принадлежит, радио «Маруся FM». Что можно сделать? Вы в Ярославле можете нас слушать через сайт, через интернет.

Напомним, радиостанция «Эхо Москвы — Ярославль» пропала из приёмников ярославцев с нового года. Вместо неё теперь — музыкальное радио «Маруся». У экс-главного редактора ярославского «Эха» свой взгляд на то, почему перестала существовать радиостанция.

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Эхо Москвырадио
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КОММЕНТАРИИ (10)

гость
13 янв 2020 в 13:09

Ну ещё одним негативом станет меньше,полуправда надоела.

Гость
13 янв 2020 в 13:18

Свобода слова в действии...

Гость
13 янв 2020 в 13:55

Через интернет слушать придётся. Свобода слова...