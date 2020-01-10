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В мэрии Ярославля рассказали, почему из снегоуборочной машины сделали шлагбаум

Техникой перегородили въезд на Советскую площадь

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Комбинированной машиной перегородили въезд на площадь

Комбинированной машиной перегородили въезд на площадь

В Ярославле несколько центральных улиц, где проходят массовые гулянья, перекрыли до середины марта. Советскую площадь со всех сторон огородили бетонными блоками, а для надёжности, чтобы никто не проехал через оставленный въезд, поставили снегоуборочную машину. Ярославцев это возмутило — в то время, когда на дорогах и тротуарах каша из льда и снега, уборочная техника выполняет роль шлагбаума. В мэрии города рассказали, почему машина там стоит.

— Во время массовых мероприятий для обеспечения безопасности посетителей Советской площади на перекрестке с площадью Челюскинцев при согласовании с ГИБДД и полицией, городским спецавтохозяйством обеспечивается блокировка въезда на площадь, — рассказали в мэрии. — В дневное время эту функцию выполняет комбинированная машина, так как основные работы для спецтехники планируются в ночное время, когда на улицах нет большого трафика пешеходов. В ночное время дежурство у Советской площади не осуществляется.

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снегуборка снега
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КОММЕНТАРИИ (8)

гость
10 янв 2020 в 22:20

С безопасностью понятно.С экономикой процесса то что?

10 янв 2020 в 22:04

Т.е. они не смогли до конца определиться, убирается ли город в три смены или только ночью?

Гость
10 янв 2020 в 21:56

Если что в Москве в центре снегоуборочными машинами перегорожено все что можно(машин просто видимо невидимо) и в тоже время все почищено. Были там в снегопад только прошел снег сразу поехали машины поливать и чистить ехали сразу за ними, был удивлен.