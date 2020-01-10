В мэрии Ярославля рассказали, почему из снегоуборочной машины сделали шлагбаум

В Ярославле несколько центральных улиц, где проходят массовые гулянья, перекрыли до середины марта. Советскую площадь со всех сторон огородили бетонными блоками, а для надёжности, чтобы никто не проехал через оставленный въезд, поставили снегоуборочную машину. Ярославцев это возмутило — в то время, когда на дорогах и тротуарах каша из льда и снега, уборочная техника выполняет роль шлагбаума. В мэрии города рассказали, почему машина там стоит.



— Во время массовых мероприятий для обеспечения безопасности посетителей Советской площади на перекрестке с площадью Челюскинцев при согласовании с ГИБДД и полицией, городским спецавтохозяйством обеспечивается блокировка въезда на площадь, — рассказали в мэрии. — В дневное время эту функцию выполняет комбинированная машина, так как основные работы для спецтехники планируются в ночное время, когда на улицах нет большого трафика пешеходов. В ночное время дежурство у Советской площади не осуществляется.

