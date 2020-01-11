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Город Ну и дыра! Фоторепортаж

Башни, Ленин и бельё во дворе: как живёт уголок Ярославля, в котором остановилось время

Гуляем по району Красный Перевал

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Какие краски, какой колорит!

Какие краски, какой колорит!

Прогулка по району фабрики "Красный перевал" оказалась для меня самой непредсказуемой из всех, что были в рубрике "Ну и дыра". Я здесь впервые. Обычно всё понятно и вполне предсказуемо. Но только не здесь. Здесь сначала рассматриваешь дом с башенкой, который совсем для Ярославля нетипичен. И тут же за поворотом удивляешься землянке с трубой. А сделав еще пару шагов, рассматриваешь овощехранилище. Овощехранилище! Я даже представить себе не могла, что в Ярославле такое бывает.Еще здесь очень красивые деревянные дома... Сгоревшие и полуразрушенные. И их очень жаль. У проходной фабрики всё еще стоит дедушка Ленин. И что-то мне подсказывает, что я пропустила несколько уголков-удивлений. В общем, интересный он, этот Красный Перевал. Надо смотреть. 

Красный Перевал очень напоминает Красный Перекоп

Красный Перевал очень напоминает Красный Перекоп

Дом с красивой башенкой

Дом с красивой башенкой

Недалеко от фабрики стоит башня

Недалеко от фабрики стоит башня

Неожиданный миньён в сугробе

Неожиданный миньён в сугробе

Старое и новое

Старое и новое

Так жалко эти старые деревянные домики

Так жалко эти старые деревянные домики

Когда у тебя двор во дворе многоквартирного дома

Когда у тебя двор во дворе многоквартирного дома

Трогательно!

Трогательно!

В этом районе много берёз

В этом районе много берёз

А у проходной фабрики всё ещё стоит вождь

А у проходной фабрики всё ещё стоит вождь

И слава труду, конечно же, есть

И слава труду, конечно же, есть

Побитый жизнью, но всё равно со своим величием и характером

Побитый жизнью, но всё равно со своим величием и характером

Житель заброшенного гордого дома

Житель заброшенного гордого дома

Обнадеживающе, но, видимо, нет

Обнадеживающе, но, видимо, нет

Как же раньше красиво строили...

Как же раньше красиво строили...

Иногда Красный Перевал похож на самый обычный район

Иногда Красный Перевал похож на самый обычный район

А потом бац, и за поворотом - землянки с трубой

А потом бац, и за поворотом - землянки с трубой

Душевненько

Душевненько

Большое овощехранилище, которое весной чистят от снега все, кто им пользуется

Большое овощехранилище, которое весной чистят от снега все, кто им пользуется

Воодушевляюще

Воодушевляюще

В старинных постройках теперь водка и продукты

В старинных постройках теперь водка и продукты

Странный рекламный ход

Странный рекламный ход

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Ну и дыраархитектура
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