Башни, Ленин и бельё во дворе: как живёт уголок Ярославля, в котором остановилось время

Прогулка по району фабрики "Красный перевал" оказалась для меня самой непредсказуемой из всех, что были в рубрике "Ну и дыра". Я здесь впервые. Обычно всё понятно и вполне предсказуемо. Но только не здесь. Здесь сначала рассматриваешь дом с башенкой, который совсем для Ярославля нетипичен. И тут же за поворотом удивляешься землянке с трубой. А сделав еще пару шагов, рассматриваешь овощехранилище. Овощехранилище! Я даже представить себе не могла, что в Ярославле такое бывает.Еще здесь очень красивые деревянные дома... Сгоревшие и полуразрушенные. И их очень жаль. У проходной фабрики всё еще стоит дедушка Ленин. И что-то мне подсказывает, что я пропустила несколько уголков-удивлений. В общем, интересный он, этот Красный Перевал. Надо смотреть.