«Простаивает в усиленном режиме»: в Ярославле из снегоуборочной машины сделали шлагбаум

Комбинированная машина работает шлагбаумом в три смены Фото: Михаил Контуев

В центре Ярославля до середины марта перекрыли движение на нескольких улицах. Советскую площадь огородили со всех сторон бетонными блоками, но въезд всё же решили оставить. Но не держать же его открытым постоянно, вдруг заедет не тот, кто должен. Вместо шлагбаума на въезде поставили снегоуборочную комбинированную машину «Спецавтохозяйства».

— Это решение городской администрации, — пояснил источник 76.RU в органах исполнительной власти. — По требованиям организации безопасности должен быть подвижный блокиратор. А будет ли это уборочная или другая техника — неважно.



Пока снегоуборочная техника работает шлагбаумом под окнами у губернатора, коммунальщикам не хватает сил, чтобы справиться с уборкой улиц Фото: читатель 76.RU

По данным мэрии Ярославля, уборка города идёт в усиленном режиме — в три смены, а в чистке улиц задействованы 50–70 рабочих и от 30 до 50 единиц техники. Вероятно, это и есть одна из тех машин, и те самые задействованные в уборке улиц рабочие.

— Получается, что они не работают, а простаивают в усиленном режиме, — возмущается активист сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев. — Есть вазы, есть конусы, есть шары и миллион других способов эстетически исключить возможность проезда автомобилей в зону массового скопления гуляющих. Плюс они не жгут топливо. Да и вообще, спецтехнику надо отправлять по непосредственному месту работы. Её же так не хватает на улицах города.



Тысячи ярославцев ежедневно страдают из-за плохой уборки города Фото: Александра Савельева

В руководстве «Спецавтохозяйства» ничего объяснить по этой теме не могут — в приёмной объяснили: «Со СМИ мэр уполномочил общаться только департамент городского хозяйства, полномочий у директора САХ нет». Судя по прайс-листу предприятия, работа такой комбинированной машины стоит 1220 рублей в час. Несложно посчитать, во сколько обходится налогоплательщикам такой «шлагбаум» в день, в неделю... При этом городские власти заявляют, что изо всех сил стараются экономить бюджет.

