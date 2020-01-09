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Город Фоторепортаж

Ярославль утонул в грязной жиже. Смотрите фото, отодвинувшись от экрана подальше

Длинные снеговые лужи тянутся по тротуарам и переходам

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Пришло время прыгать через жижу

Пришло время прыгать через жижу

Есть ли сегодня счастливчики, которые ходили по городу и вернулись домой в сухой обуви? Кажется, что это невозможно. Лужи на пешеходных переходах — это уже визитная карточка Ярославля. В любое время года мы прыгаем через воду, чавкаем по снежной жиже, мочим ноги, портим обувь и ничего не меняется. С — стабильность. Это при том, что городские власти уверяютгород чистят в усиленном режиме

Мы сегодня прошлись по городу — тоже пришлось приложить усилия... Наш фоторепортаж, смотрите не запачкайтесь.

Ботинки на таких переходах промокают моментально

Ботинки на таких переходах промокают моментально

Зачем убирать? Сам ведь растает

Зачем убирать? Сам ведь растает

Пора доставать резиновые сапоги

Пора доставать резиновые сапоги

Самый центр города

Самый центр города

Кому-то снежные лужи даже поднимают настроение

Кому-то снежные лужи даже поднимают настроение

Переход как полоса препятствий

Переход как полоса препятствий

И на тротуарах обстановка не лучше

И на тротуарах обстановка не лучше

Исторический центр

Исторический центр

Снег далеко не всегда белый и пушистый в условиях города

Снег далеко не всегда белый и пушистый в условиях города

По-другому сухим ты не останешься

По-другому сухим ты не останешься

Когда же теперь это закончится?

Когда же теперь это закончится?

И на остановках моря

И на остановках моря

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КОММЕНТАРИИ (39)

Гость
9 янв 2020 в 20:29

Жопославль

бардак в ярославле
9 янв 2020 в 20:27

от электро моторного через мост Пройти трудно!!! Ни хрена пешеходная дорожка Не Чищена!!! и это город Столица Золотого кольца.грязища жжуть.

Гость
9 янв 2020 в 20:31

Улица Андропова ( под окнами губернатора) - болото.