Ярославль утонул в грязной жиже. Смотрите фото, отодвинувшись от экрана подальше

Есть ли сегодня счастливчики, которые ходили по городу и вернулись домой в сухой обуви? Кажется, что это невозможно. Лужи на пешеходных переходах — это уже визитная карточка Ярославля. В любое время года мы прыгаем через воду, чавкаем по снежной жиже, мочим ноги, портим обувь и ничего не меняется. С — стабильность. Это при том, что городские власти уверяют — город чистят в усиленном режиме.

Мы сегодня прошлись по городу — тоже пришлось приложить усилия... Наш фоторепортаж, смотрите не запачкайтесь.

