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Город

Попали на «Пикабу»: ярославцы в новогодних костюмах разнесли лифт и опозорили сами себя

Теперь жителей города знают в лицо все, кто смотрел ролик

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Парни и девушки забегали в лифт и отдирали временную обшивку

Парни и девушки забегали в лифт и отдирали временную обшивку

Хотели повеселиться, а в итоги опозорились: в Ярославле компания парней и девушек разнесла лифт в новостройке на улице Карла Либкнехта, 6. Новенький лифт ещё не освободили от строительной обшивки, на неё-то и накинулись парни и девушки, которые явно были навеселе в тот вечер. 

Ребята поднимались на четвёртый этаж в гости к одному из живущих в этом доме. Что-то им показалось забавным, и четыре человека начали прыгать по движущемуся вверх лифту. Установленная в лифте камера тоже никого не смутила: улыбаясь в неё, взрослые мужчины и женщины продолжили долбить в стенки лифта и отрывать обшивку. 

Продолжили заниматься вандализмом по-новогоднему

Продолжили заниматься вандализмом по-новогоднему

— Это наш дом, а эти люди снимают в нём квартиру. Когда хозяйка узнала об их выходке, была в шоке, — рассказала 76.RU жительница дома, выложившая в Сеть видео. Она же опубликовала ссылки на страницы участников вандализма. — Одному из них 28 лет, про остальных не знаю. Страна должна знать своих героев в лицо! 

Среди участников указываются имена Михаила Козлова, Анны Грибковой, Екатерины Грибковой и Доната Керимханова. Трое из них удалили свои страницы в соцсетях, когда видео стало распространяться. Компанию опозорили даже на портале «Пикабу».

— Какая разница: обшивка, не обшивка. Поведение обезьян. Нажраться, сломать и веселиться, — пишут комментаторы.

— Я не понимаю, как девушки могут вести себя настолько мерзко, — считают другие.

Испортив обшивку на одной стене, компания, нацепив новогодние маски и даже колготки на голову, вернулась и продолжила разбирать лифт под бешеный гогот. 

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вандалы
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КОММЕНТАРИИ (34)

Северянин
9 янв 2020 в 17:04

Мэр виноват - не проконтролировать лично крепление обшивки! :)

Гость
9 янв 2020 в 18:58

А ведь по факту, лифт и не громили, только сняли упаковку. Все, что можно будет предъявить им, так только за царапины при снятии этой упаковки. И то, это надо будет доказать. Иначе за «разгром» можно привлекать всех, кто сдирает пленку с сидений в новых маршрутках.

Гость
9 янв 2020 в 18:30

Что за бред и где чего разгромили? то что упаковку разобрали и вынесли?))))) так наоборот молодцы!)))