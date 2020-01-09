Попали на «Пикабу»: ярославцы в новогодних костюмах разнесли лифт и опозорили сами себя

Парни и девушки забегали в лифт и отдирали временную обшивку

Ребята поднимались на четвёртый этаж в гости к одному из живущих в этом доме. Что-то им показалось забавным, и четыре человека начали прыгать по движущемуся вверх лифту. Установленная в лифте камера тоже никого не смутила: улыбаясь в неё, взрослые мужчины и женщины продолжили долбить в стенки лифта и отрывать обшивку.

Хотели повеселиться, а в итоги опозорились: в Ярославле компания парней и девушек разнесла лифт в новостройке на улице Карла Либкнехта, 6. Новенький лифт ещё не освободили от строительной обшивки, на неё-то и накинулись парни и девушки, которые явно были навеселе в тот вечер.

— Это наш дом, а эти люди снимают в нём квартиру. Когда хозяйка узнала об их выходке, была в шоке, — рассказала 76.RU жительница дома, выложившая в Сеть видео. Она же опубликовала ссылки на страницы участников вандализма. — Одному из них 28 лет, про остальных не знаю. Страна должна знать своих героев в лицо!



Среди участников указываются имена Михаила Козлова, Анны Грибковой, Екатерины Грибковой и Доната Керимханова. Трое из них удалили свои страницы в соцсетях, когда видео стало распространяться. Компанию опозорили даже на портале «Пикабу».

— Какая разница: обшивка, не обшивка. Поведение обезьян. Нажраться, сломать и веселиться, — пишут комментаторы.

— Я не понимаю, как девушки могут вести себя настолько мерзко, — считают другие.

Испортив обшивку на одной стене, компания, нацепив новогодние маски и даже колготки на голову, вернулась и продолжила разбирать лифт под бешеный гогот.