Новый год прошел: куда сдать живую ёлку в Ярославле

Ярославский зоопарк сообщил о начале приема живых ёлок, которые остались после празднования Нового года.



— Хвойные породы деревьев содержат много витамина С и используются в качестве добавки к рациону питания животных. Кроме того, из них создается живая изгородь, подстилки в вольерах для обитателей зоопарка, — сообщили на сайте учреждения.



Елки, еловые ветви без мишуры и украшений принимают с 9 января. Исключение сделали только для голубых елей. В зоопарке пояснили, что их привозить не нужно, так как животные их не едят. Также в зоопарке с удовольствием примут опилки хвойных и лиственных пород деревьев, стружку (но без включений ДВП, ДСП и других искусственных добавок от мебельных производств).

