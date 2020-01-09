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Новый год прошел: куда сдать живую ёлку в Ярославле

Правда, примут у вас не любое дерево

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Новогодние ёлки еще могут принести пользу

Новогодние ёлки еще могут принести пользу

Ярославский зоопарк сообщил о начале приема живых ёлок, которые остались после празднования Нового года.

— Хвойные породы деревьев содержат много витамина С и используются в качестве добавки к рациону питания животных. Кроме того, из них создается живая изгородь, подстилки в вольерах для обитателей зоопарка, — сообщили на сайте учреждения.

Елки, еловые ветви без мишуры и украшений принимают с 9 января. Исключение сделали только для голубых елей. В зоопарке пояснили, что их привозить не нужно, так как животные их не едят. Также в зоопарке с удовольствием примут опилки хвойных и лиственных пород деревьев, стружку (но без включений ДВП, ДСП и других искусственных добавок от мебельных производств).

Адрес ярославского зоопарка: улица Шевелюха, 137. Оставить елку можно прямо на парковке зоопарка у пункта службы безопасности с 10 до 18 часов.

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ёлкапункты приемаНовый год
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КОММЕНТАРИИ (2)

ГОСТЬ
9 янв 2020 в 14:33

Пусть сами едут и собирают выброшенные ёлки. Наверное, их у контейнеров выбрасывают.

Жоржик
9 янв 2020 в 13:05

ёлки уже не живые