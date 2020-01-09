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Скандал с автобусами, гибель детей, петиция против мэра: 5 самых главных новостей за неделю

Истории в Ярославской области, которые вы могли пропустить во время праздников

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Не следили за новостями в праздники? Пропустили самые яркие события этой недели? В короткой подборке мы собрали все самые важные новости, которые Ярославская область обсуждала в новогодние каникулы.

1. Убийство семьи в Данилове

Трагедия разыгралась в первый день нового года

Трагедия разыгралась в первый день нового года

Семейная драма в Данилове — ревнивый муж застрелил молодую жену и соперника, с которым застал её дома. Супруг вернулся с ночной смены. Расправился с парой, а затем убил себя. Как рассказали соседи семьи, мужчина частенько поднимал руку на жену, но бежать от домашнего насилия молодой женщине было некуда.

Вся история.

2. Петиция за отставку мэра

Мэру не понравилась петиция против него

Мэру не понравилась петиция против него

Активисты сообщества «Неравнодушный Ярославль» создали петицию с требованием отправить мэра города Владимира Волкова в отставку. Электронный документ они адресовали губернатору Дмитрию Миронову, а также депутатам областной думы и муниципалитета. Мэрия отреагировала большим развернутым ответом, где опровергла все обвинения в плохой работе градоначальника. Ответ мэрии.

3. В пожаре погибли дети

В ночь на Рождество трагедия случилась в деревне Кучеры Борисоглебского района Ярославской области. В частном деревянном доме вспыхнул огонь. В пожаре погибли трое детей. Спасти из огня удалось лишь их маму и папу. Вся история.

4. Уволен главный гаишник

Андрей Сироткин много лет руководил управлением ГИБДД в Ярославской области

Андрей Сироткин много лет руководил управлением ГИБДД в Ярославской области

Слухи об увольнении главного гаишника Ярославской области Андрея Сироткина длились больше месяца. Они пошли с того дня, как стало известно о начавшейся в отношении начальника ГИБДД проверке. В праздники стало известно — Сироткин действительно уволен.

5. Скандал с автобусами

Люди присылали в редакцию фото оторвавшейся от колеса шины

Люди присылали в редакцию фото оторвавшейся от колеса шины

С 1 января 2020 года в Ярославской области начали внедрять новую схему движения пригородных и междугородных автобусов. История вышла скандальная — вместо больших автобусов с багажным отделением на маршрутах пустили микроавтобусы, где не предусмотрены места для габаритного багажа. Сбилось расписание, людей начали возить стоя. За праздники дело сдвинулось — власти пообещали снова вернуть на линии несколько больших автобусов.

Вся тема.

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погибли детимэр Владимир Волковскандал с автобусами
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КОММЕНТАРИИ (4)

ваш господин
9 янв 2020 в 12:32

мелкие и никчемные людишки нагло завидуют честным и трудолюбивым представителям властной элиты😁

Гость
9 янв 2020 в 11:16

А комментарии-то трутся... Любите тереть -- очистите остановки от надоевших объявлений. Пользы будет больше.