Последний день гуляний: куда сходить в Ярославле 8 января

Сегодня — последний день работы ярмарки на Советской площади

Заканчиваются новогодние праздники, и вместе с этим завершаются гулянья в центре Ярославля. Сегодня, 8 января, людей в Ярославле на Советской площади будут развлекать последний день.



Может, стоит воспользоваться последним шансом и от души погулять перед трудовыми буднями? Публикуем афишу праздничных мероприятий последнего дня.



09:00–23:00. Массовое катание на открытом катке;

13:00–15:00. Концертная игровая программа «Новогодняя МышеLОVEка», фоточеллендж, «Писк души» — турнир голосистых, «Под звуком ПИ» — танцевальная программа;

17:00–21:00. Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»;