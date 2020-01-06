Избили девочку, Ургант высмеял детскую горку: топ-5 событий, прославивших Ярославль на всю страну

Секс-скандал шокировал не только жителей Ярославля, но и всю страну

В уже прошлом году Ярославль прославился на всю страну. Радует, что не все события, которые «засветили» город, можно рассматривать в негативном формате.

1. Детская драка



Новость, которая прогремела на всю страну в конце года, потрясла детской жестокостью. В детском садике № 236, который находится в Ярославле на улице Лисицына, произошла детская драка. Малыши избили свою одногруппницу во время дневной прогулки на улице.

2. Суд над педофилами



В Ярославской области огласили приговор по громкому делу о насилии над детьми в селе Лахость Гаврилов-Ямского района. Здесь, по версии следствия, военный пенсионер и его подельница-проститутка устраивали оргии с 12-летними девочками.

