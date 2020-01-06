Избили девочку, Ургант высмеял детскую горку: топ-5 событий, прославивших Ярославль на всю страну

В уже прошлом году Ярославль прославился на всю страну. Радует, что не все события, которые «засветили» город, можно рассматривать в негативном формате.
1. Детская драка
Новость, которая прогремела на всю страну в конце года, потрясла детской жестокостью. В детском садике № 236, который находится в Ярославле на улице Лисицына, произошла детская драка. Малыши избили свою одногруппницу во время дневной прогулки на улице.
2. Суд над педофилами
В Ярославской области огласили приговор по громкому делу о насилии над детьми в селе Лахость Гаврилов-Ямского района. Здесь, по версии следствия, военный пенсионер и его подельница-проститутка устраивали оргии с 12-летними девочками.
3. Горка-грязь
Скандальная история о горке из грязи в «Юбилейном» парке в Ярославле дошла до Первого канала. Детский городок, который ярославцы активно критиковали, по полной высмеял в эфире Первого канала телеведущий Иван Угрант.
4. Попали на ТВ
Съёмочная группа телеканала «Россия-1» побывала в Ярославле. Они сняли очередной выпуск программы «По секрету всему свету». Ведущий шоу Марк Богатырёв показал зрителям главные достопримечательности города: зону ЮНЕСКО, театр Волкова, Спасо-Преображенский монастырь, а также побывал на колокололитейном заводе, поел в местном ресторане и поиграл в русскую лапту. Однако не все восприняли передачу так же позитивно, как Марк Богатырёв.
5. Константин Ивлев и бунтарский салат
В Ярославль приезжал знаменитый шеф Константин Ивлев. На веранде ярославского ресторана «Dudki Dacha» снимали видеоблог «IVLEV CHEF».
В Ярославле дальше в битву прошли селёдка под шубой в привычном виде и необычный, «бунтарский» салат оливье — с малосольной рыбой.
Так задобрить Ивлева в Ярославской области мало кому удается. Обычно он устраивает разнос местным кафе и ресторанам. После истории в ростовском ресторане дело вообще обернулось скандалом. Владелица заведения разоблачила шоу. А мы поговорили с владельцами других ресторанов, которые переделывал Ивлев и узнали, как они живут после визита знаменитого шефа.