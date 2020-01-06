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Избили девочку, Ургант высмеял детскую горку: топ-5 событий, прославивших Ярославль на всю страну

Обзор самых ярких историй

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Секс-скандал шокировал не только жителей Ярославля, но и всю страну

Секс-скандал шокировал не только жителей Ярославля, но и всю страну

В уже прошлом году Ярославль прославился на всю страну. Радует, что не все события, которые «засветили» город, можно рассматривать в негативном формате. 

1. Детская драка

Новость, которая прогремела на всю страну в конце года, потрясла детской жестокостью. В детском садике № 236, который находится в Ярославле на улице Лисицына, произошла детская драка. Малыши избили свою одногруппницу во время дневной прогулки на улице.

2. Суд над педофилами

В Ярославской области огласили приговор по громкому делу о насилии над детьми в селе Лахость Гаврилов-Ямского района. Здесь, по версии следствия, военный пенсионер и его подельница-проститутка устраивали оргии с 12-летними девочками

Обвиняемый закрывает лицо

Обвиняемый закрывает лицо

3. Горка-грязь

Скандальная история о горке из грязи в «Юбилейном» парке в Ярославле дошла до Первого канала. Детский городок, который ярославцы активно критиковали, по полной высмеял в эфире Первого канала телеведущий Иван Угрант.

4. Попали на ТВ

Съёмочная группа телеканала «Россия-1» побывала в Ярославле. Они сняли очередной выпуск программы «По секрету всему свету». Ведущий шоу Марк Богатырёв показал зрителям главные достопримечательности города: зону ЮНЕСКО, театр Волкова, Спасо-Преображенский монастырь, а также побывал на колокололитейном заводе, поел в местном ресторане и поиграл в русскую лапту. Однако не все восприняли передачу так же позитивно, как Марк Богатырёв.

5. Константин Ивлев и бунтарский салат

В Ярославль приезжал знаменитый шеф Константин Ивлев. На веранде ярославского ресторана «Dudki Dacha» снимали видеоблог «IVLEV CHEF».

В Ярославле дальше в битву прошли селёдка под шубой в привычном виде и необычный, «бунтарский» салат оливье — с малосольной рыбой.

Так задобрить Ивлева в Ярославской области мало кому удается. Обычно он устраивает разнос местным кафе и ресторанам. После истории в ростовском ресторане дело вообще обернулось скандалом. Владелица заведения разоблачила шоу. А мы поговорили с владельцами других ресторанов, которые переделывал Ивлев и узнали, как они живут после визита знаменитого шефа.

Ивлев с удовольствием отобедал в Ярославле

Ивлев с удовольствием отобедал в Ярославле

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КОММЕНТАРИИ (7)

алекс
6 янв 2020 в 19:44

И первое место среди самых грязных городов

Гость
6 янв 2020 в 21:50

Урганту за Тутаев ещё не проплатили.

Гость
6 янв 2020 в 21:30

Да, на детской "ДРАКЕ" без пострадавших, сложно не прославиться. Раздули на пустом месте. А что об избиении в Тутаеве умолчали, на этом не прославишься? Никого увольнять не надо, департамент образования оргвыводы не сделал?