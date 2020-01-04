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Город

Ярославец снял новогодний город с высоты птичьего полёта

Любуемся видеороликом украшенного Ярославля

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Александр снял готовящийся к Новому году Ярославль

Александр снял готовящийся к Новому году Ярославль

Выходные ещё продолжаются, значит, и праздничное настроение не должно пока покидать. Вдохновиться поможет видеоролик, который снял ярославец. Посмотрите, как прекрасен украшенный Ярославль с высоты птичьего полёта. 

Создатель видео Александр Давидик уже шесть лет занимается аэросъёмкой и радует своих подписчиков в соцсетях необычными видами на город с высоты.

— Ролики, снятые с квадрокоптера, а не с земли, отличаются непривычными и уникальными ракурсами, которые в обычной жизни нет возможности увидеть и даже представить, — рассказал Александр. — Сверху обычный объект и здание может смотреться совсем в ином виде. Подобные кадры добавляют масштабной зрелищности всему ролику. 

Это видео ярославец снимал несколько дней, а закончил почти под бой курантов. 

— Снимал в последнюю неделю 2019 года два последних дня, когда снег выпал, — сказал Александр Давидик. — Монтаж закончили уже в 10 часов вечера 31 декабря. 

Видео: Александр Давидик

У съёмки с воздуха немало любителей. Кадры заснеженного города с высоты сделал блогер Данила Грибов.

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Новый годгород
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КОММЕНТАРИИ (5)

4 янв 2020 в 19:28

У блогеров разрешение на запуск дронов есть?

Гость
4 янв 2020 в 21:07

Здесь позитивные новости не катят.Тут подавай новостя как Волков все украл,а был бы Ярославец Пупкин,то зажили бы.

4 янв 2020 в 19:44

Красиво)