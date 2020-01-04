Ярославец снял новогодний город с высоты птичьего полёта

Выходные ещё продолжаются, значит, и праздничное настроение не должно пока покидать. Вдохновиться поможет видеоролик, который снял ярославец. Посмотрите, как прекрасен украшенный Ярославль с высоты птичьего полёта.

Создатель видео Александр Давидик уже шесть лет занимается аэросъёмкой и радует своих подписчиков в соцсетях необычными видами на город с высоты.

— Ролики, снятые с квадрокоптера, а не с земли, отличаются непривычными и уникальными ракурсами, которые в обычной жизни нет возможности увидеть и даже представить, — рассказал Александр. — Сверху обычный объект и здание может смотреться совсем в ином виде. Подобные кадры добавляют масштабной зрелищности всему ролику.