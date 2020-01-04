«Это жесть! Не дорога, а каток»: ярославцы жалуются на обледенелые тротуары, что ответили в мэрии

С начала года из-за перепада температур по тротуарам города ходить небезопасно — практически все они покрыты льдом. В соцсетях люди выкладывают фото и делятся своими историями прогулок.
— Сегодня впервые за долгие годы довелось пройти пешком по родному городу. — написали в группе «Подслушано в Ярославле». — Маршрут был от остановки улица Карла Маркса до остановки ЦНТИ. Это был полный треш. Лёд, отполированный трактором, либо наоборот бугры, всё вперемешку с лужами и грязевой кашей. И всё это бесконечно на протяжении всего маршрута! Мужика на переходе джип чуть не сбил, летел уже на тормозах.
— Сегодня все таяло, откуда лёд такой? — интересуется Мария Щалагинова.
— Я вот 3 декабря поскользнулась. — написала в паблике Елена. — Итог: двойной перелом лодыжки со смещением.
— Это жесть! — поделилась своим мнением Светлояра Летняя. — Не дорога, а каток.
— Это не первый год, — поддержала Наталья Антонова. — Нет дворников. В лучшем случае убирают только трактором. Это просто жесть.
— Вам весь ноябрь и декабрь город идеально от снега убирали, а вы всё недовольны? — пошутил Андрей Соболев.
— Хватит ныть! — решил защитить коммунальщиков Никита Герасимов. — Весь город не убрать из-за перепада температур. Много песка — будет нытье, что грязно. Мало песка — будет тоже нытье. У меня бабушке 83 года, и то не ноет, ходит аккуратно.
В мэрии сообщили, что о проблеме в курсе, город убирают круглосуточно.
— Работы ведутся в соответствии с графиком, — сказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров. — Ситуацию мониторим ежедневно. Проверяем качество выполнения ночных работ, определяем приоритеты по расстановке людей и техники на день и ночь, корректируем работу подрядных организаций. Уборка города ведётся круглосуточно в три смены.
Власти подтвердили, что основная проблема в Ярославле сейчас с тротуарами. Пожаловаться на их состояние можно в единую диспетчерскую службу по телефону
— При составлении графиков проведения работ обязательно принимаем во внимание все замечания, поступающие от жителей города в диспетчерскую службу и через социальные сети, — сказал директор «Городского спецавтохозяйства» Андрей Егоров. — Сейчас люди в основном сетуют на состояние тротуаров. Все заявки отрабатываем, оперативно вносим изменения в работу подразделений.
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