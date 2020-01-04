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«Это жесть! Не дорога, а каток»: ярославцы жалуются на обледенелые тротуары, что ответили в мэрии

Куда звонить, чтобы почистили

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Дойти до остановки и не упасть — новый квест для ярославцев

Дойти до остановки и не упасть — новый квест для ярославцев

С начала года из-за перепада температур по тротуарам города ходить небезопасно — практически все они покрыты льдом. В соцсетях люди выкладывают фото и делятся своими историями прогулок.

— Сегодня впервые за долгие годы довелось пройти пешком по родному городу. — написали в группе «Подслушано в Ярославле». — Маршрут был от остановки улица Карла Маркса до остановки ЦНТИ. Это был полный треш. Лёд, отполированный трактором, либо наоборот бугры, всё вперемешку с лужами и грязевой кашей. И всё это бесконечно на протяжении всего маршрута! Мужика на переходе джип чуть не сбил, летел уже на тормозах.

В центре города тротуары во льду и воде

В центре города тротуары во льду и воде

— Сегодня все таяло, откуда лёд такой? — интересуется Мария Щалагинова.

— Я вот 3 декабря поскользнулась. — написала в паблике Елена. — Итог: двойной перелом лодыжки со смещением.

— Это жесть! — поделилась своим мнением Светлояра Летняя. — Не дорога, а каток.

— Это не первый год, — поддержала Наталья Антонова. — Нет дворников. В лучшем случае убирают только трактором. Это просто жесть.

— Вам весь ноябрь и декабрь город идеально от снега убирали, а вы всё недовольны? — пошутил Андрей Соболев.

По улице Победы тоже пройти очень сложно

По улице Победы тоже пройти очень сложно

— Хватит ныть! — решил защитить коммунальщиков Никита Герасимов. — Весь город не убрать из-за перепада температур. Много песка — будет нытье, что грязно. Мало песка — будет тоже нытье. У меня бабушке 83 года, и то не ноет, ходит аккуратно.

Так выглядит проспект Ленина

Так выглядит проспект Ленина

В мэрии сообщили, что о проблеме в курсе, город убирают круглосуточно.

— Работы ведутся в соответствии с графиком, — сказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров. — Ситуацию мониторим ежедневно. Проверяем качество выполнения ночных работ, определяем приоритеты по расстановке людей и техники на день и ночь, корректируем работу подрядных организаций. Уборка города ведётся круглосуточно в три смены.

Власти подтвердили, что основная проблема в Ярославле сейчас с тротуарами. Пожаловаться на их состояние можно в единую диспетчерскую службу по телефону 40–40–41 и в «Городское спецавтохозяйство» по телефону 48–40–44.

— При составлении графиков проведения работ обязательно принимаем во внимание все замечания, поступающие от жителей города в диспетчерскую службу и через социальные сети, — сказал директор «Городского спецавтохозяйства» Андрей Егоров. — Сейчас люди в основном сетуют на состояние тротуаров. Все заявки отрабатываем, оперативно вносим изменения в работу подразделений.

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гололёд
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КОММЕНТАРИИ (25)

гость
4 янв 2020 в 17:30

В мэрии сообщили, что о проблеме в курсе, город убирают круглосуточно.
— Работы ведутся в соответствии с графиком, — сказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров. — Ситуацию мониторим ежедневно. Проверяем качество выполнения ночных работ, определяем приоритеты по расстановке людей и техники на день и ночь, корректируем работу подрядных организаций. Уборка города ведётся круглосуточно в три смены.
Чудесно! Поэтому вопрос простой - КАКОЙ ПРОЦЕНТ ТРОТУАРОВ В НОРМАТИВНОМ СОСТОЯНИИ ИМЕЕМ В ИТОГЕ? ( и Вы, как редакция, требуйте официального ответа именно , о проценте дорог и тротуаров в НОРМАТИВНОМ состоянии, потому как это главный критерий качества работы)

гость
4 янв 2020 в 17:50

Это же гениально. Универсальные фразы для любого руководителя при любой ситуации.
Работы ведутся в соответствии с графиком. Ситуацию мониторим ежедневно. Проверяем качество выполнения (ночных) работ.Корректируем работу подрядных организаций.
-Это органично смотрится и при ремонте дорог.( Нам говорили то же самое про Республиканскую и Красноборскую)
- И при Решаем Вместе ( Вспомним Парк Победы и Юбилейный)
- И при отсутствии освещения (Тут бонусом, что это началось еще десять лет назад)
- и др и пр
Короче, отливайте в граните.

алекс
4 янв 2020 в 17:31

Ну что граждане спорщики насчёт уборки в городе. По-моему зима показала кто работает и кто хочет свалить вину за неубранный город на самих горожан. Если летом можно было сказать что граждане много мусорят то сейчас очевидно что не работает администрация всех уровней. Вчера иду около дома по Ленинградскому 111 и вижу что дворник разбрасывает по тротуару глину. Оказалось что он работает всего второй день. Мастерица которая вдвое моложе этого дворника наорала на него за непосыпанный тротуар пообещала уволить но где взять песок не сказала. Вот он что нашел сам тем и посыпал Я конечно показал ему где песок но из этого инцидента сделал вывод: Хамство процветает на всех уровнях руководства а надо не хамить а работать