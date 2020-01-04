«Это жесть! Не дорога, а каток»: ярославцы жалуются на обледенелые тротуары, что ответили в мэрии

Дойти до остановки и не упасть — новый квест для ярославцев Фото: Подслушано в Ярославле / Vk.com

С начала года из-за перепада температур по тротуарам города ходить небезопасно — практически все они покрыты льдом. В соцсетях люди выкладывают фото и делятся своими историями прогулок.

— Сегодня впервые за долгие годы довелось пройти пешком по родному городу. — написали в группе «Подслушано в Ярославле». — Маршрут был от остановки улица Карла Маркса до остановки ЦНТИ. Это был полный треш. Лёд, отполированный трактором, либо наоборот бугры, всё вперемешку с лужами и грязевой кашей. И всё это бесконечно на протяжении всего маршрута! Мужика на переходе джип чуть не сбил, летел уже на тормозах.



В центре города тротуары во льду и воде Фото: Moto Moto «Подслушано в Ярославле» / Vk.com

— Сегодня все таяло, откуда лёд такой? — интересуется Мария Щалагинова.

— Я вот 3 декабря поскользнулась. — написала в паблике Елена. — Итог: двойной перелом лодыжки со смещением.

— Это жесть! — поделилась своим мнением Светлояра Летняя. — Не дорога, а каток.

— Это не первый год, — поддержала Наталья Антонова. — Нет дворников. В лучшем случае убирают только трактором. Это просто жесть.

— Вам весь ноябрь и декабрь город идеально от снега убирали, а вы всё недовольны? — пошутил Андрей Соболев.



По улице Победы тоже пройти очень сложно Фото: Андрей Арефьев «Подслушано в Ярославле» / Vk.com

— Хватит ныть! — решил защитить коммунальщиков Никита Герасимов. — Весь город не убрать из-за перепада температур. Много песка — будет нытье, что грязно. Мало песка — будет тоже нытье. У меня бабушке 83 года, и то не ноет, ходит аккуратно.



Так выглядит проспект Ленина Фото: Мария Шалагинова «Подслушано в Ярославле» / Vk.com

В мэрии сообщили, что о проблеме в курсе, город убирают круглосуточно.

— Работы ведутся в соответствии с графиком, — сказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров. — Ситуацию мониторим ежедневно. Проверяем качество выполнения ночных работ, определяем приоритеты по расстановке людей и техники на день и ночь, корректируем работу подрядных организаций. Уборка города ведётся круглосуточно в три смены.

