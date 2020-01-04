4 января суббота
СЕЙЧАС +0°С
usd 61.91
eur 69.38
СЕЙЧАС +0°С
usd 61.91
eur 69.38

Все новости

Все новости
Город Обзор

Куда сходить в Ярославле 4 января: афиша

Чем заняться в каникулы

1 416
1 Обсудить

Поделиться

В тереме Деда Мороза на Советской площади для детей проведут мастер-классы

В тереме Деда Мороза на Советской площади для детей проведут мастер-классы

От застолий уже все отошли, самое время активного отдыха с семьёй и друзьями. Рассказываем, какие интересные события сегодня происходят в городе.

Советская площадь

11:00–21:00 — работа ярмарочных рядов;

13:00–18:00 — развлекательные программы, мастер-классы в тереме Деда Мороза;

10:00–22:00 — массовое катание на открытом катке;

15:00–17:00 — «А у нас, а у нас снеговик пустился в пляс». Новогодняя концертная программа. «Мышиная лихорадка», интерактивная программа. Мышиный DANCE;

16:00–20:00 — спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»;

17:00–19:00 — молодежная программа «Молодо-Яро-Славно». Новогодние квесты, выступление музыкальных кавер-групп, танцевальные баттлы, спортивные забавы и, конечно же, творческие выступления молодежных коллективов города Ярославля;

19:00–21:00 — новогодний танцпол.

Речной вокзал

15:00–17:00 — первый городской новогодний автокарнавал.

Филармония

11:00 — новогоднее сказочное представление «Айболит в стране Эскимо». Ярославская филармония приглашает всех в волшебную страну Эскимо на встречу с добрым доктором Айболитом и его верными друзьями! Вас ждут волшебные приключения, музыкальные сюрпризы, игры, конкурсы и хоровод у новогодней ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой. Исполнители — артисты ярославских театров.

18:00 — новогодний EXPROMPT: в ярославской филармонии выступит лауреат международных конкурсов, обладатель множества премий — квартет русских народных инструментов Exprompt.

Стоимость билета: 250–600 рублей.

Зоопарк

Для самых маленьких детские ёлки с участием животных зоопарка «Новогодний маскарад для ребят и для зверят», а для школьников — увлекательные квесты «Тайны замка Крысандры, или Новогодние ZOO-приключения». 

Стоимость билетов — 500 рублей (елка) и 700 рублей (квест) с подарком от Ярославского зоопарка. 

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

афишаНовый годканикулы
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (1)

Гость-единорог
4 янв 2020 в 14:40

Может стоит публиковать афишу хотя бы за день до мероприятий? Уже не первый раз вы слишком поздно пишете о событиях. Как-то хочется планировать свой день заранее.