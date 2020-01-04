Куда сходить в Ярославле 4 января: афиша

От застолий уже все отошли, самое время активного отдыха с семьёй и друзьями. Рассказываем, какие интересные события сегодня происходят в городе.
Советская площадь
11:00–21:00 — работа ярмарочных рядов;
13:00–18:00 — развлекательные программы, мастер-классы в тереме Деда Мороза;
10:00–22:00 — массовое катание на открытом катке;
15:00–17:00 — «А у нас, а у нас снеговик пустился в пляс». Новогодняя концертная программа. «Мышиная лихорадка», интерактивная программа. Мышиный DANCE;
16:00–20:00 — спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»;
17:00–19:00 — молодежная программа «Молодо-Яро-Славно». Новогодние квесты, выступление музыкальных кавер-групп, танцевальные баттлы, спортивные забавы и, конечно же, творческие выступления молодежных коллективов города Ярославля;
19:00–21:00 — новогодний танцпол.
Речной вокзал
15:00–17:00 — первый городской новогодний автокарнавал.
Филармония
11:00 — новогоднее сказочное представление «Айболит в стране Эскимо». Ярославская филармония приглашает всех в волшебную страну Эскимо на встречу с добрым доктором Айболитом и его верными друзьями! Вас ждут волшебные приключения, музыкальные сюрпризы, игры, конкурсы и хоровод у новогодней ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой. Исполнители — артисты ярославских театров.
18:00 — новогодний EXPROMPT: в ярославской филармонии выступит лауреат международных конкурсов, обладатель множества премий — квартет русских народных инструментов Exprompt.
Стоимость билета: 250–600 рублей.
Зоопарк
Для самых маленьких детские ёлки с участием животных зоопарка «Новогодний маскарад для ребят и для зверят», а для школьников — увлекательные квесты «Тайны замка Крысандры, или Новогодние ZOO-приключения».
Стоимость билетов — 500 рублей (елка) и 700 рублей (квест) с подарком от Ярославского зоопарка.