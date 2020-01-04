Куда сходить в Ярославле 4 января: афиша

В тереме Деда Мороза на Советской площади для детей проведут мастер-классы

15:00–17:00 — «А у нас, а у нас снеговик пустился в пляс». Новогодняя концертная программа. «Мышиная лихорадка», интерактивная программа. Мышиный DANCE;

От застолий уже все отошли, самое время активного отдыха с семьёй и друзьями. Рассказываем, какие интересные события сегодня происходят в городе.

17:00–19:00 — молодежная программа «Молодо-Яро-Славно». Новогодние квесты, выступление музыкальных кавер-групп, танцевальные баттлы, спортивные забавы и, конечно же, творческие выступления молодежных коллективов города Ярославля;



19:00–21:00 — новогодний танцпол.



Речной вокзал



15:00–17:00 — первый городской новогодний автокарнавал.



Филармония



11:00 — новогоднее сказочное представление «Айболит в стране Эскимо». Ярославская филармония приглашает всех в волшебную страну Эскимо на встречу с добрым доктором Айболитом и его верными друзьями! Вас ждут волшебные приключения, музыкальные сюрпризы, игры, конкурсы и хоровод у новогодней ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой. Исполнители — артисты ярославских театров.

18:00 — новогодний EXPROMPT: в ярославской филармонии выступит лауреат международных конкурсов, обладатель множества премий — квартет русских народных инструментов Exprompt.

Стоимость билета: 250–600 рублей.



Зоопарк

Для самых маленьких детские ёлки с участием животных зоопарка «Новогодний маскарад для ребят и для зверят», а для школьников — увлекательные квесты «Тайны замка Крысандры, или Новогодние ZOO-приключения».